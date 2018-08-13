«Дело Януковича основано на желании расправы»

Адвокат заявил, что дело Януковича основано на желании политической расправы

«Почему так долго расследуется дело? Потому что в его основу положен не фактаж, не материалы доказательственной базы, а исключительно громогласные заявления и желание использовать правоохранительную систему, использовать закон исключительно для политических расправ», — заявил он.

Адвокат добавил, что Януковичу «категорически не дают возможность выступить в свою защиту и лично обратиться к суду и народу».

«Система запрещает и не даёт возможность нам выводить в судебный процесс наших ключевых свидетелей, которые находятся в том числе на территории Российской Федерации и которые могут дать такие сведения, которые уже, в свою очередь, будут положены в основу обвинений к представителям действующей власти», — заявил он.

Также он заявил, что «ни одной толики в возможности для суда вынести обвинительный приговор по этому делу нет».

«Почему? Потому что в материалах данного дела присутствует вся без исключения пошаговая история данного конфликта, в том числе, и подготовленные, собранные в рамках адвокатского расследования защитой, доказательства», — сказал он.