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«Дело Януковича основано на желании расправы»
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Адвокат заявил, что дело Януковича основано на желании политической расправы 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Виталий Сердюк, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, в интервью RT заявил, что в основу уголовного дела против Януковича положены «исключительно громогласные заявления и желание использовать закон для политических расправ».
«Почему так долго расследуется дело? Потому что в его основу положен не фактаж, не материалы доказательственной базы, а исключительно громогласные заявления и желание использовать правоохранительную систему, использовать закон исключительно для политических расправ», — заявил он.
Адвокат добавил, что Януковичу «категорически не дают возможность выступить в свою защиту и лично обратиться к суду и народу».
«Система запрещает и не даёт возможность нам выводить в судебный процесс наших ключевых свидетелей, которые находятся в том числе на территории Российской Федерации и которые могут дать такие сведения, которые уже, в свою очередь, будут положены в основу обвинений к представителям действующей власти», — заявил он.
Также он заявил, что «ни одной толики в возможности для суда вынести обвинительный приговор по этому делу нет».
«Почему? Потому что в материалах данного дела присутствует вся без исключения пошаговая история данного конфликта, в том числе, и подготовленные, собранные в рамках адвокатского расследования защитой, доказательства», — сказал он.
Ранее Сердюк заявлял, что Януковичу «прекрасно известны» фамилии должностных лиц генпрокуратуры и администрации президента Украины, которые управляют судебным процессом по его делу.
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