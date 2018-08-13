На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»

В Раде высмеяли лозунг «Слава Украине!»

По словам Рабиновича, этот лозунг начали внедрять те политики, которые не сделали для страны ничего полезного.

«Я сижу в Верховной Раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им», — рассказал депутат.

Рабинович отметил, что мог бы произнести эту фразу в сильной и процветающей стране, но пока у него есть сомнения по поводу Украины. Он подчеркнул, что патриотизм должен выражаться не в словах, а в действиях, которые улучшают жизнь населения.

Ранее Рабинович раскритиковал новый украинский учебник по географии для восьмиклассников из-за «бреда», внушаемого детям. По мнению Рабиновича, украинские власти пытаются построить новую страну не с помощью реальных действий, а за счет лжи, подменяющей факты.

Депутата удивило, что в учебнике упоминаются некие достижения Украины в космосе, а также украинская пшеница, «которой кормится весь мир». Кроме того, украинцев в книге называют «славянизированными германцами».