Украина объяснила очередь на КПП «Каланчак» сбоем базы данных

Контрольно-пропускной пункт "Каланчак", который действует на границе Украины Крымом , в воскресенье работает не в полную силу из-за перебоев в базе данных украинской таможни. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

Там пояснили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению базы данных, в связи с чем оформление транспортных средств затруднено. Пешеходов при этом оформляют и пропускают без проблем.

По данным украинских пограничников, сейчас на КПП "Каланчак" пропуска ожидают около 25 легковых машин. Часть из них пытаются перенаправить на другие пограничные пункты пропуска с Крымом.

В ведомстве добавили, что, по сообщениям граждан, электричества нет на пункте пропуска со стороны Крыма, поэтому там не оформляют ни машины, ни пешеходов.