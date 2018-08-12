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Украина объяснила очередь на КПП «Каланчак»
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Украина объяснила очередь на КПП «Каланчак» сбоем базы данных 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Контрольно-пропускной пункт "Каланчак", который действует на границе Украины с Крымом, в воскресенье работает не в полную силу из-за перебоев в базе данных украинской таможни. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.
Там пояснили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению базы данных, в связи с чем оформление транспортных средств затруднено. Пешеходов при этом оформляют и пропускают без проблем.
По данным украинских пограничников, сейчас на КПП "Каланчак" пропуска ожидают около 25 легковых машин. Часть из них пытаются перенаправить на другие пограничные пункты пропуска с Крымом.
В ведомстве добавили, что, по сообщениям граждан, электричества нет на пункте пропуска со стороны Крыма, поэтому там не оформляют ни машины, ни пешеходов.
Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила ранее в воскресенье, что КПП "Каланчак" приостановил работу по не зависящим от российских пограничников причинам.
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