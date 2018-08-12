Украина закрывает Крым для граждан

Контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина), расположенный на границе с Крымом, приостановил пропуск лиц и транспортных средств. В связи с этим на выезде из РФ образовалась очередь из более 50 автомобилей.
На въезде оформление лиц и транспортных средств осуществляется по прибытию. Несмотря на провокационные действия со стороны Украины, все пункты пропуска работают в штатном режиме. Сотрудники многостороннего автомобильного пропуска «Армянск» предлагают автомобилистам, ожидающим в очередях, следовать в другие пункты пропуска. В настоящее время неизвестно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать транспортные средства на данном направлении., сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.