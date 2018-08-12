Украина закрывает Крым для граждан

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Украина приостановила работу пункта пропуска в Крым 

News.ru 1 час назад
Контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина), расположенный на границе с Крымом, приостановил пропуск лиц и транспортных средств. В связи с этим на выезде из РФ образовалась очередь из более 50 автомобилей.
На въезде оформление лиц и транспортных средств осуществляется по прибытию. Несмотря на провокационные действия со стороны Украины, все пункты пропуска работают в штатном режиме. Сотрудники многостороннего автомобильного пропуска «Армянск» предлагают автомобилистам, ожидающим в очередях, следовать в другие пункты пропуска. В настоящее время неизвестно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать транспортные средства на данном направлении., сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Ранее News.ru сообщал, что СБУ в порту Херсона заблокировала российский танкер «Михаил Погодин». При этом ведомство не задерживало его из-за отсутствия решения суда.
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