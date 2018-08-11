«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек

У вас давно уже началась суббота, но у некоторых все никак не закончится пятница😉

Порошенко делится фантазиями о виртуальной прогулке по Ялте. Которую он осуществляет под флагом Украины и с гимнОм на устах😝 pic.twitter.com/5pbElobW6y— Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 августа 2018 г.