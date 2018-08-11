«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек

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«Плавки забыл»: в Сети высмеяли слова Порошенко об «украинской» Ялте 

РИА Новости 1 час назад
Пользователи твиттера высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крым "жемчужиной украинского государства".
Ранее Порошенко поздравил Ялту с днем города, пожелав, чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины.
Некоторые пользователи усомнились в адекватном состоянии украинского лидера.
На полуострове также восприняли слова Порошенко с недоумением. Так, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому лидеру уделять больше внимания проблемам внутри своей страны, а не спекулировать на тему статуса полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году, на котором более 96 процентов избирателей Республики Крым и 95 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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