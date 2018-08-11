«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек

Пользователи твиттера высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крым "жемчужиной украинского государства".
Ранее Порошенко поздравил Ялту с днем города, пожелав, чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины.
Опять фантомные боли. Понимаю.. — Marina 🇷🇺 (@MarinaVikto) 11 августа 2018 г.
Некоторые пользователи усомнились в адекватном состоянии украинского лидера.
У вас давно уже началась суббота, но у некоторых все никак не закончится пятница😉
Порошенко делится фантазиями о виртуальной прогулке по Ялте. Которую он осуществляет под флагом Украины и с гимнОм на устах😝 pic.twitter.com/5pbElobW6y— Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 августа 2018 г.
Забыл плавки на ялтинском пляже — и до сих пор жалеет…— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 11 августа 2018 г.
На полуострове также восприняли слова Порошенко с недоумением. Так, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому лидеру уделять больше внимания проблемам внутри своей страны, а не спекулировать на тему статуса полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году, на котором более 96 процентов избирателей Республики Крым и 95 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".