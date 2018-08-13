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Адвокат Медведчука подаст в суд из-за фильма о Стусе
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Адвокат Медведчука подаст в суд, если данные в фильме о поэте Стусе исказят 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука Игорь Кириленко заявил, что, в случае выхода в прокат фильма об украинском поэте Василии Стусе с недостоверной информацией, намерен подать в суд с требованием запретить киноленту.
Ранее в интернете появилась информация, что из сценария фильма о поэте Стусе, который должен выйти на экран в 2019 году, убрали сцену с нынешним лидером движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что поручил руководству Минкульта и Госкино вместе с авторами фильма сделать все, чтобы история его жизни была показана правдиво.
"Виктор Медведчук всегда выступал и выступает за сохранение исторической правды, объективное освещение исторических фактов… Поэтому, в случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке, я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в том числе направленные на запрет через суд демонстрации подобного фильма", — говорится опубликованном в понедельник на сайте движения "Украинский выбор — право народа" заявлении Кириленко.
Адвокат также отметил, что фильм используют для политического пиара.
"Политические деятели… решили использовать фильм о Стусе для политического пиара, а также для дискредитации Виктора Медведчука", — говорится в заявлении.
Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.
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