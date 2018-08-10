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Украина захватила российское судно
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Украина захватила российское судно 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Постоянный представитель президента Украины в «АР Крым» Борис Бабин заявил о захвате силовиками СБУ очередного российского судна.
«Сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin (IMO 9598397) под флагом России, находящееся во владении российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро», — написал Бабин в своем Facebook.
Постпред выразил уверенность, что очередное дело о якобы нарушении российскими моряками украинских законов «никому развалить не удастся».
«Поскольку санкционные вопросы и КПК вещи разные — берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий. Вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом России по внутренним водным путям и связанных рисков представительство поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционным режимом в сфере судоходства», — добавил Бабин.
Напомним, в марте украинские правоохранительные органы задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и отобрали у экипажа судна российские паспорта, выданные в Крыму.
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