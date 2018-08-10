По делу Вороненкова не смогли подобрать присяжных

Суд в Киеве не смог сформировать состав присяжных по делу Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева на заседании 10 августа не сформировал состав присяжных по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова из-за неявки защитника одного из обвиняемых. «Суд откладывает судебное рассмотрение на 12 сентября», — сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Виталия Цыктича. По украинским законам, чтобы сформировать состав присяжных обязательно должен присутствовать адвокат. 7 августа суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.