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По делу Вороненкова не смогли подобрать присяжных
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Суд в Киеве не смог сформировать состав присяжных по делу Вороненкова 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС
Шевченковский районный суд Киева на заседании 10 августа не сформировал состав присяжных по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова из-за неявки защитника одного из обвиняемых.
«Суд откладывает судебное рассмотрение на 12 сентября», — сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Виталия Цыктича.
По украинским законам, чтобы сформировать состав присяжных обязательно должен присутствовать адвокат.
7 августа суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.
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