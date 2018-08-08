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Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу
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Вооруженные контрабандисты напали на украинскую погранзаставу 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Reuters
На Западной Украине группа вооруженных контрабандистов напала на командира пограничной заставы. Об этом сообщает местное издание «Мukachevo.net».
Инцидент произошел в пограничном с Румынией селе Великий Бычков Закарпатской области. У майора украинской пограничной службы произошел конфликт с двумя местными жителями, 24 и 37 лет.
«Во время конфликта, причина которого до сих пор выясняется полицией, человек из Рахова (районный центр Закарпатской области — прим. "Ленты.ру") выстрелил в пограничника из спецсредства "Вий", это оружие с резиновыми пулями», — сообщает издание.
Нападавшие произвели два выстрела в украинского пограничника, после чего избили его. Майор получил тяжелые ранения. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь.
Нападавших на пограничников уже задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Причины инцидента выясняются, однако «Мukachevo.net» называет нападавших на пограничника контрабандистами. Если конфликт вызван именно борьбой силовиков с незаконными поставками через границу, это будет не первый случай подобного нападения на Западной Украине. В июне этого года группа из 20 человек напала на отряд пограничников, который преследовал контрабандистов. Тогда ранение получил один человек.
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