Украина показала свое пренебрежение Грузией 

Русофобы всего мира теряются в догадках, почему Петр Порошенко не поехал во вторник в Тбилиси. Он упустил идеальный шанс попиариться по поводу 10-летии «российской агрессии против Грузии». У происходящего есть как минимум два убедительных объяснения — весьма прозаическое и глубоко политическое.
В Грузии во вторник начались пышные мероприятия по случаю 10-летия войны 08 08 08. Дата стала поводом пригласить представителей стран, которые в 2008 году поддержали тбилисскую агрессию против Сухума и Цхинвала. Еще накануне прибыли министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии.
От Украины приехал формально более высокий политик — вице-премьер Павел Розенко. Пикантность, однако, в том, что Розенко отвечает в правительстве за вопросы социальной политики. Иначе говоря, отправку именно данного чиновника в какой-то мере можно трактовать как жест пренебрежения в адрес Тбилиси.
На встрече с гостями президент Георгий Маргвелашвили выступил с пафосной речью, предсказуемо обвинив Москву в «агрессии и оккупации» грузинских территорий. По его словам, война России и Грузии началась не в 2008-м, а в 1991 году, когда Абхазия и Южная Осетия впервые отдалились от Тбилиси.
Одним из первых пунктов программы стало посещение высокими гостями границы с Южной Осетией у села Одзиси, откуда видна российская военная база. Как отметил там Розенко, интеграция Украины и Грузии в НАТО и Евросоюз обеспечит настоящую целостность Европы, защитив ее от экспансии России. Россия хочет «расчленить Европу, дезинтегрировать ее, посеять смуту и таким образом добиться своей стратегической цели», — заявил Розенко.
Все происходящее удивляло не столько содержанием, сколько форматом. Многие обратили внимание, что представитель Украины явно выделялся на фоне остальных гостей. Например, экс-ректор Дипломатической академии Грузии, профессор Грузино-американского университета Сосо Цинцадзе вообще назвал решение прислать Розенко нонсенсом. Он считает, что Украина могла бы направить более осведомленного в военно-политических вопросах эмиссара.
По его словам, «отношения наших стран никак не наладятся с того момента, как Украина приютила Михаила Саакашвили». Цинцадзе напомнил, что Украине долго не давали назначить своего посла в Грузию. По его словам, «как-то не получается окончательно состыковать позиции Грузии и Украины, и в этом, вероятно, вина обоих государств». «А любые недочеты в дружбе Грузии и Украины на радость Москве», — посетовал грузинский политолог.
Эксперт назвал проблемой «и то, что Грузию в плане интеграции с Западом рассматривают в пакете с Украиной». «Если вдруг когда-нибудь Москва с зубовным скрежетом и согласится на вступление в НАТО Грузии, то Украину русские никогда натовцам не отдадут», — считает он.
Теперь Тбилиси стал воспринимать Украину как тормоз грузинской интеграции в НАТО, потому что кандидатство этих стран Запад рассматривает в одном пакете.
Отношения двух республик и впрямь находятся в упадке, особенно если сравнивать их с эпохой, когда у власти были Саакашвили и Ющенко, признают киевские эксперты. Однако невысокий уровень делегации они объясняют тем, что более статусные государственные деятели Украины попросту разъехались в отпуска.
«Отпуск у людей. Война войной, а отпуск по расписанию»
— заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД.
Он предположил, что по статусу вместо Розенко мог поехать секретарь СНБО Александр Турчинов или глава МИДа Павел Климкин, который, однако, «отдыхает». «Президент Порошенко, поговаривают, уже вернулся из своего короткого отпуска, но, может, еще опять поедет отдыхать. Но визит президента — это специальное дело, заранее готовится. А остальные, я полагаю, просто уже отдыхают», — подчеркнул Погребинский.
А вот политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отверг версию с отпусками.
«Это абсолютно нелогичный шаг со стороны высшего руководства Украины во главе с президентом. Сейчас они демонстрируют крайнюю воинственность, готовность к бою в Донбассе. Заменяют традиционное для военных приветствие «Здравия желаю» на «Слава Украине! Героям слава!». Готовят парад на День Незалежности, анонсируя его как самый мощный военный парад в истории Украины. Кроме того, закачивают в армию новое или отремонтированное вооружение и по-прежнему отказываются выполнять Минские соглашения. И вдруг вот такая непонятная штука», — недоумевает Скачко.
«Допускаю, что это объясняется обидой украинского руководства. Грузины не проявили солидарность с Украиной на последнем саммите НАТО. Украине там показали от ворот поворот, а Грузии, наоборот, сказали, что она может претендовать на членство в НАТО, несмотря на конфликты в Осетии и Абхазии, которые очень похожи на ситуацию с Донбассом», — поясняет Скачко газете ВЗГЛЯД.
«У Порошенко могла заиграть обида и он решил не ехать», — считает собеседник. На его взгляд, Порошенко мог с успехом попиариться в эти дни в Тбилиси, в роли «самого главного русофоба и путинофоба на планете».
В общем, киевские политики демонстрируют раздвоение личности. С одной стороны, они требуют, чтобы «весь цивилизованный мир» был солидарен с ними, особенно в том, которые касается отношения к России. С другой, они не в состоянии выказать солидарность даже ближайшим идеологическим союзникам.