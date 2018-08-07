Украина показала свое пренебрежение Грузией

Русофобы всего мира теряются в догадках, почему Петр Порошенко не поехал во вторник в Тбилиси . Он упустил идеальный шанс попиариться по поводу 10-летии «российской агрессии против Грузии ». У происходящего есть как минимум два убедительных объяснения — весьма прозаическое и глубоко политическое.

Литвы и Латвии. В Грузии во вторник начались пышные мероприятия по случаю 10-летия войны 08 08 08. Дата стала поводом пригласить представителей стран, которые в 2008 году поддержали тбилисскую агрессию против Сухума и Цхинвала. Еще накануне прибыли министры иностранных дел Польши

От Украины приехал формально более высокий политик — вице-премьер Павел Розенко . Пикантность, однако, в том, что Розенко отвечает в правительстве за вопросы социальной политики. Иначе говоря, отправку именно данного чиновника в какой-то мере можно трактовать как жест пренебрежения в адрес Тбилиси.

Одним из первых пунктов программы стало посещение высокими гостями границы с Южной Осетией у села Одзиси, откуда видна российская военная база. Как отметил там Розенко, интеграция Украины и Грузии в НАТО Евросоюз обеспечит настоящую целостность Европы, защитив ее от экспансии России. Россия хочет «расчленить Европу, дезинтегрировать ее, посеять смуту и таким образом добиться своей стратегической цели», — заявил Розенко.

Все происходящее удивляло не столько содержанием, сколько форматом. Многие обратили внимание, что представитель Украины явно выделялся на фоне остальных гостей. Например, экс-ректор Дипломатической академии Грузии, профессор Грузино-американского университета Сосо Цинцадзе вообще назвал решение прислать Розенко нонсенсом. Он считает, что Украина могла бы направить более осведомленного в военно-политических вопросах эмиссара.

По его словам, «отношения наших стран никак не наладятся с того момента, как Украина приютила Михаила Саакашвили ». Цинцадзе напомнил, что Украине долго не давали назначить своего посла в Грузию. По его словам, «как-то не получается окончательно состыковать позиции Грузии и Украины, и в этом, вероятно, вина обоих государств». «А любые недочеты в дружбе Грузии и Украины на радость Москве», — посетовал грузинский политолог.

Эксперт назвал проблемой «и то, что Грузию в плане интеграции с Западом рассматривают в пакете с Украиной». «Если вдруг когда-нибудь Москва с зубовным скрежетом и согласится на вступление в НАТО Грузии, то Украину русские никогда натовцам не отдадут», — считает он.

Теперь Тбилиси стал воспринимать Украину как тормоз грузинской интеграции в НАТО, потому что кандидатство этих стран Запад рассматривает в одном пакете.

Отношения двух республик и впрямь находятся в упадке, особенно если сравнивать их с эпохой, когда у власти были Саакашвили и Ющенко, признают киевские эксперты. Однако невысокий уровень делегации они объясняют тем, что более статусные государственные деятели Украины попросту разъехались в отпуска.

«Отпуск у людей. Война войной, а отпуск по расписанию»

Он предположил, что по статусу вместо Розенко мог поехать секретарь СНБО Александр Турчинов или глава МИДа Павел Климкин , который, однако, «отдыхает». «Президент Порошенко, поговаривают, уже вернулся из своего короткого отпуска, но, может, еще опять поедет отдыхать. Но визит президента — это специальное дело, заранее готовится. А остальные, я полагаю, просто уже отдыхают», — подчеркнул Погребинский.

А вот политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отверг версию с отпусками.

«Это абсолютно нелогичный шаг со стороны высшего руководства Украины во главе с президентом. Сейчас они демонстрируют крайнюю воинственность, готовность к бою в Донбассе. Заменяют традиционное для военных приветствие «Здравия желаю» на «Слава Украине! Героям слава!». Готовят парад на День Незалежности, анонсируя его как самый мощный военный парад в истории Украины. Кроме того, закачивают в армию новое или отремонтированное вооружение и по-прежнему отказываются выполнять Минские соглашения. И вдруг вот такая непонятная штука», — недоумевает Скачко.

«Допускаю, что это объясняется обидой украинского руководства. Грузины не проявили солидарность с Украиной на последнем саммите НАТО. Украине там показали от ворот поворот, а Грузии, наоборот, сказали, что она может претендовать на членство в НАТО, несмотря на конфликты в Осетии и Абхазии, которые очень похожи на ситуацию с Донбассом», — поясняет Скачко газете ВЗГЛЯД.

«У Порошенко могла заиграть обида и он решил не ехать», — считает собеседник. На его взгляд, Порошенко мог с успехом попиариться в эти дни в Тбилиси, в роли «самого главного русофоба и путинофоба на планете».

В общем, киевские политики демонстрируют раздвоение личности. С одной стороны, они требуют, чтобы «весь цивилизованный мир» был солидарен с ними, особенно в том, которые касается отношения к России. С другой, они не в состоянии выказать солидарность даже ближайшим идеологическим союзникам.