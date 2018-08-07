Украина хочет окончательно «оторваться» от России

На Украине захотели остановить автобусное сообщение с РФ

Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией . Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил Изет Гданов, заместитель «постпреда» президента Украины в Крыму

Таким образом чиновник отреагировал на инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

Гданов назвал идею Омеляна «однозначно» правильным решением, добавив, что автобусное сообщение «с оккупантом» также должно быть «безотлагательно» остановлено.

Ранее Омелян сообщил о подготовке Министерством инфраструктуры Украины «контрмер» на действия России в Крыму, Донбассе и Азовском море, в том числе о прекращении регулярного пассажирского ж/д сообщения между странами.

При этом министр подчеркнул, что с приостановкой грузового сообщения «есть проблемы»: госкомпания «Украинская железная дорога» лишится денег, а международные обязательства Украины будут нарушены.