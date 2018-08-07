Украина хочет окончательно «оторваться» от России

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На Украине захотели остановить автобусное сообщение с РФ 

Рамблер 4 часа назад
Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил Изет Гданов, заместитель «постпреда» президента Украины в Крыму.
Таким образом чиновник отреагировал на инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.
>> Украина хочет прекратить ж/д сообщение с РФ
Гданов назвал идею Омеляна «однозначно» правильным решением, добавив, что автобусное сообщение «с оккупантом» также должно быть «безотлагательно» остановлено.
Ранее Омелян сообщил о подготовке Министерством инфраструктуры Украины «контрмер» на действия России в Крыму, Донбассе и Азовском море, в том числе о прекращении регулярного пассажирского ж/д сообщения между странами.
При этом министр подчеркнул, что с приостановкой грузового сообщения «есть проблемы»: госкомпания «Украинская железная дорога» лишится денег, а международные обязательства Украины будут нарушены.
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