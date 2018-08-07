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Украина заменит воинское приветствие бандеровским лозунгом
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Порошенко поручил ВСУ заменить приветствие на лозунг «Слава Украине» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в армии. Об этом агентству "Укринформ" сообщил министр обороны Степан Полторак.
Предполагается, что приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаю здоровья!" поменяют на лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
"Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", — сказал министр, добавив, что соответствующий законопроект уже практически готов.
Полторак также отметил, что воинское приветствие нового образца будет использоваться во время военного парада 24 августа в Киеве.
"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и нередко к нему прибегают в современной политике.
*Организация, запрещенная в России.
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