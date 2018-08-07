Украина заменит воинское приветствие бандеровским лозунгом

Порошенко поручил ВСУ заменить приветствие на лозунг «Слава Украине»

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в армии. Об этом агентству "Укринформ" сообщил министр обороны Степан Полторак.

Предполагается, что приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаю здоровья!" поменяют на лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", — сказал министр, добавив, что соответствующий законопроект уже практически готов.

Полторак также отметил, что воинское приветствие нового образца будет использоваться во время военного парада 24 августа в Киеве.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и нередко к нему прибегают в современной политике.