Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке

Бывшие члены Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пожаловались на увольнения и угрозы, которые начали поступать им перед назначенными на сентябрь выборами глав законодательных органов. Свои претензии они предъявили российским властям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на входившую в комиссию Людмилу Черечукину. Эту информацию подтвердили несколько ее коллег, а также бывший глава ЦИК Александр Шубин

Шубин рассказал, что в конце июня ему сообщили об увольнении в связи с утратой доверия. После того как он отказался подписывать документы, к нему пришли несколько вооруженных людей и силой отобрали пропуска, удостоверения и печать Центризбиркома, а затем вывели на улицу и запретили возвращаться на работу.

«Несколько депутатов говорили о том, что к ним подходил неизвестный, представлявшийся сотрудником МГБ, и рекомендовал проголосовать "за" во избежание негативных последствий», — рассказал зампредседателя ЦИК ЛНР Павел Шупранов и добавил, что вскоре были уволены оставшиеся члены ЦИК.

В настоящее время комиссию возглавляет Елена Кравченко , которая была депутатом народного совета.

Присланный в Кремль документ перенаправили в МИД . Там ответили, что информация принята к сведению. «Информируем, что высказанные вами озабоченности и соображения, касающиеся сферы компетенции МИД России, приняты нами к сведению», — ответили в департаменте ведомства по странам СНГ. В СК подтвердили факт получения жалобы, но подчеркнули, что в компетенцию следователей «не входит проверка законности и обоснованности решений, принятых органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств».

Осенью 2017 года в республике полностью сменилось руководство. Игорь Плотницкий , занимавший пост главы ЛНР, ушел в отставку по состоянию здоровья. Его сменил Леонид Пасечник , который пообещал продолжить прежний политический курс.