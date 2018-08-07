В Раде испугались собственной угрозы

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В Раде испугались закрытия границы с Россией 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Facebook
В Киев опасаются, что если будет закрыта граница с Россией, то украинская экономика рухнет. Об этом предупредил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, в России работают миллионы украинцев. Если граница будет закрыта, то они не смогут перемещаться между странами.
«Если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — сказал Мосийчук.
Парламентарий считает, что если это произойдет, что экономика Украины рухнет, передает RT.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник завил, что власти думают над возможностью прекращения железнодорожного сообщения с Россией, пишет Ura.ru.
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своем Facebook написала, что украинскую экономику держат на плаву «простые люди», которые работают за границей, отмечает argumenti.ru.
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