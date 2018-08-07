В Раде испугались собственной угрозы

В Раде испугались закрытия границы с Россией

По его словам, в России работают миллионы украинцев. Если граница будет закрыта, то они не смогут перемещаться между странами.

«Если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — сказал Мосийчук.

Парламентарий считает, что если это произойдет, что экономика Украины рухнет, передает RT.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник завил, что власти думают над возможностью прекращения железнодорожного сообщения с Россией, пишет Ura.ru.