Порошенко обеспокоился вмешательством РФ в выборы

Порошенко испугался нового вмешательства России

Глава Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Кремль готовит «масштабные вмешательства» в выборы нового украинского президента в 2019 году.

По его словам, в будущих попытках России повлиять на украинские выборы не сомневаются в Киеве, в Брюсселе , в Вашингтоне и в абсолютном большинстве западных столиц.

По мнению Порошенко, Кремль попробует «сломать европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические силы и евроскептиков».

Украинский президент заявил о договоренностях с лидерами ЕС США по координации усилий и взаимодействию на всех уровнях. Он также поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием вмешательству в выборы.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Порошенко пока не заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.