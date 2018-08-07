Ещё
Порошенко обеспокоился вмешательством РФ в выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко испугался нового вмешательства России 

Рамблер 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Кремль готовит «масштабные вмешательства» в выборы нового украинского президента в 2019 году.
По его словам, в будущих попытках России повлиять на украинские выборы не сомневаются в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне и в абсолютном большинстве западных столиц.
По мнению Порошенко, Кремль попробует «сломать европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические силы и евроскептиков».
Украинский президент заявил о договоренностях с лидерами ЕС и США по координации усилий и взаимодействию на всех уровнях. Он также поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием вмешательству в выборы.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Порошенко пока не заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.
Ранее на Украине провели опрос, согласно которому на президентских выборах 2019 года больше остальных кандидатов может набрать лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (9,3 процента голосов), 8,4 процента проголосовали за Порошенко, а 7,3 процента — за лидера группы «Океан Ельзи» Вакарчука.
Комментарии3  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск59
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой301
«Титушки» захватили здание университета в Киеве13
У Петросяна сдали нервы9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение