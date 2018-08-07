Порошенко обеспокоился вмешательством РФ в выборы

Глава Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Кремль готовит «масштабные вмешательства» в выборы нового украинского президента в 2019 году.
По его словам, в будущих попытках России повлиять на украинские выборы не сомневаются в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне и в абсолютном большинстве западных столиц.
По мнению Порошенко, Кремль попробует «сломать европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические силы и евроскептиков».
Украинский президент заявил о договоренностях с лидерами ЕС и США по координации усилий и взаимодействию на всех уровнях. Он также поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием вмешательству в выборы.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Порошенко пока не заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.
Ранее на Украине провели опрос, согласно которому на президентских выборах 2019 года больше остальных кандидатов может набрать лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (9,3 процента голосов), 8,4 процента проголосовали за Порошенко, а 7,3 процента — за лидера группы «Океан Ельзи» Вакарчука.