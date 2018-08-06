Жириновский воодушевил украинские СМИ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о якобы существующем плане США по разделу России, его слова охотно подхватили многие украинские СМИ.
По словам Жириновского, США разделили СССР на 15 частей руками Михаила Горбачева и Бориса Ельцина по «гарвардскому проекту», и теперь планируют разделить Россию.
«Теперь остался «хьюстонский проект». Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю», — сказал Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер». Он отметил, что подобное заявление не является «теорией заговора», назвав его «реальной политикой».
Согласно этому «проекту», Финляндия заберет Карелию, Эстония — часть Псковской области, Япония — Курильские острова, пояснил Жириновский. Польше при этом, как считает политик, достанется украинский Львов.
Жириновский добавил, что Украине будут дарованы четыре российских региона.
«Украине уже подарок готов. Им — написано прямо в тексте — разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок», — утверждает либерал-демократ.
Жириновский также отметил, что своим планом США якобы не дают России забрать под свой контроль Донбасс. «То есть, мы хотим Новороссию, а нам говорят по-русски: „Вот вам Новороссия, русские!“ — возмутился политик, показав неприличный жест.
Запись эфира опубликована на YouTube-канале „Россия 1“, выступление Жириновского с 3.13 минуты.
Украинские СМИ встретили информацию, о которой сообщил Жириновский, с большим ажиотажем. К примеру, портал „Обозреватель“ назвал его заявление „сенсацией“, при этом утверждая, что слова политика являются „бредовой теорией“.
Ранее Жириновский рассказал, когда „большая часть Украины вернется в Россию“.