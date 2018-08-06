Жириновский воодушевил украинские СМИ

Украинские СМИ подхватили теорию Жириновского о разделе России

«Теперь остался «хьюстонский проект». Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю», — сказал Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер». Он отметил, что подобное заявление не является «теорией заговора», назвав его «реальной политикой».

Жириновский добавил, что Украине будут дарованы четыре российских региона.

«Украине уже подарок готов. Им — написано прямо в тексте — разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок», — утверждает либерал-демократ.

Жириновский также отметил, что своим планом США якобы не дают России забрать под свой контроль Донбасс. «То есть, мы хотим Новороссию, а нам говорят по-русски: „Вот вам Новороссия, русские!“ — возмутился политик, показав неприличный жест.

Запись эфира опубликована на YouTube-канале „Россия 1“, выступление Жириновского с 3.13 минуты.

Украинские СМИ встретили информацию, о которой сообщил Жириновский, с большим ажиотажем. К примеру, портал „Обозреватель“ назвал его заявление „сенсацией“, при этом утверждая, что слова политика являются „бредовой теорией“.

Ранее Жириновский рассказал, когда „большая часть Украины вернется в Россию“.