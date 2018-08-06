Почему Киев хочет прекратить ж/д сообщение с РФ

Почему в Киеве вновь заговорили о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь заявил о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией . По его словам, это вопрос сейчас обсуждают власти страны. Впервые об отмене поездов между Киевом и Москвой заговорили в конце 2017 года. По мнению экспертов, возвращение к этой теме — попытка разыграть патриотическую карту в преддверии выборов. Между тем в Госдуме отметили, что реализация такой инициативы повредит только рядовым жителям Украины.

Украинские власти обсуждают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

В июне с такой инициативой выступал украинский журналист и участник операции в Донбассе Мирослав Гай. По его мнению, запрет на транспортное сообщение с Россией, в том числе, железнодорожное и автобусное, давно должен был вступить в силу.

Отметим, что о информация о возможном закрытии железнодорожного сообщения Украины с России дважды появлялась в 2017 году. Так, в декабре прошлого года Владимир Омелян заявлял, что необходимо убедить украинских граждан в отсутствии необходимости ездить в Россию. Он подчёркивал, что правительственное решение соответствующего характера будет принято после анализа, проведённого компанией «Украинские железные дороги»

«Что касается прямого ущерба для «Укрзализныци» — он в размере одной гривны в год», — пояснял украинский чиновник.

Отметим, что через Украину проходит лишь один российский транзитный маршрут «Москва — Кишинёв — Москва», а ещё несколько, следующих в столицу РФ поездов, принадлежат Киеву и железнодорожным компаниям стран СНГ.

Кроме того, 11 декабря 2017 года компания РЖД перевела все поезда южного направления на новый участок железнодорожной ветки, построенной в обход украинской территории.

При этом, по данным отчёта украинской железнодорожной компании, опубликованном в феврале 2018 года, за прошедшие 12 месяцев наиболее прибыльным направлением стал маршрут «Киев — Москва»: за год он принёс компании «Украинские железные дороги» 154,5 млн гривен ($5,8 млн). Также в топ-5 попали направления «Одесса — Москва» и «Киев — Санкт-Петербург », на которых было заработано 98,76 млн гривен ($3,7 млн) и 20,63 млн гривен ($0,8 млн) соответственно.

Удар по рядовым гражданам

Украинские чиновники вновь заговорили о возможной отмене поездов из Украины в Россию в связи с предвыборной кампанией, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

«Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества, поскольку это вредит тому вранью, которое льётся с экранов телевизоров и других СМИ на Украине. Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займёт место в списках… Всё это закончится пшиком», — сказал Калашников в разговоре с RT.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также указал на связь таких заявлений с выборами на Украине.

«Это заявление связано с выборами, Омелян — один из чемпионов пиара на Украине, он пятый по цитируемости. Для него это элемент борьбы за своё политическое будущее в местном парламенте, возможно, или в правительстве в следующем цикле. Это попытка разыграть патриотическую карту», — заметил Бортник.

При этом, по его мнению, вероятность прекращения железнодорожного сообщения возможна из-за усиления напряжённости внутри страны.

«В отношении вероятности прекращения сообщения — это достаточно вероятно, поскольку сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов, усиления информационного противостояния. Также будут «разыграны» гуманитарные темы, история, язык, церковь — это всё ложится в общую канву. Это несёт определённый социальный урон, особенно для тех украинцев, которые работают в России, но к их мнению никто прислушиваться не будет», — заключил Бортник в беседе с RT.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов наоборот считает, что возможное закрытие железнодорожного сообщения с Россией никак не помешает украинцам, желающим попасть на территорию РФ, считает

«Эта ситуация давно происходят, если они остановят окончательно, я не вижу большой проблемы (для трудовых мигрантов из Украины). Потому что, в основном, все едут на машинах или летят через Минск. Будут также ездить и летать», — отметил Коженов в беседе с RT.