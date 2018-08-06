Украина хочет прекратить ж/д сообщение с РФ

По словам министра, сейчас украинские власти рассматривают некий вариант отмены поездов в РФ. Деталей Омелян не привел.

Омелян уже говорил о прекращении транспортного сообщения с Россией в декабре 2017 года. Он заявлял, что железнодорожная компания «Укрзализныця» начала рассматривать этот вопрос, а окончательное решение должно быть принято в 2018 году.

Министр отмечал, что пассажирские перевозки сейчас осуществляют единственный российский поезд « Кишинев Москва » и несколько украинских поездов, следующих в Москву.

Омелян также утверждал, что в случае прекращения перевозок ущерб для «Укрзализныци» составит одну гривну. По его мнению, родственники украинцев, проживающие в России, сами должны ездить на Украину.

Министр пообещал, что проведет разговор и с автобусными перевозчиками. Он призвал убедить украинцев, что «в Россию ездить нечего».