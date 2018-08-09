В Киеве «отменили» засуху в Крыму

Все заявления о проблемами с водой в Крыму являются «российской пропагандой». С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» выступил постоянный представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин

«Это российская пропаганда, которая должна служить фоном для того, чтобы мы дали воду. У нас есть очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей, которые ходят по Украине — блогеры и, к сожалению, отдельные должностные лица — и рассказывают об ужасной экологической катастрофе», — заявил Бабин.

Он заявил, что на полуострове по определению нет экологической катастрофы, поскольку Северо-Крымский канал — это искусственное сооружение. «Это не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой… Это просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе», — подчеркнул Бабин.

Представитель президента Украины Петра Порошенко также поведал, что перекрытие канала Киевом вызвало у России экономические проблемы. «Как метко сказал Порошенко, давайте сделаем Крым "токсичным" для россиян. И это как раз то, что мы должны сделать. Если Россия там не может заниматься товарным животноводством и выращиванием твердых сортов пшеницы — я от этого проблемы не чувствую», — указал он.

«Если Россия сегодня не может на предприятиях северного Крыма разворачивать производство товаров двойного назначения — извините, а это, в частности, титан для ядерных лодок и продукция, которая является составляющей химического оружия — я от этого проблем не испытываю. И если отдельные украинские "правозащитники" от этого испытывают проблемы, то пусть их испытывают там, где они должны быть, а не с нами — с теми, кто освобождает полуостров», — заключил Бабин.

В начале июня о проблемах с водой на полуострове, вызванных перекрытием Северо-Крымского канала, рассказал один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев . Он сообщил, что на полуострове« уже нет сельского хозяйства» — после того, как в Крым перестала поступать вода из Днепра. Также Джемилев заверил, что Украина не будет обсуждать с Россией восстановление подачи воды.

Северо-Крымский канал построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы канала. С тех пор Россия регулярно пытается восстановить поставки воды на полуостров.