Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ

Разоблачение связано с расторжением сотрудничества.

Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ из-за того, что он отказался от дальнейшей работы в интересах Донецка . Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов

По данным разведки ДНР, офицер Ярослав Грушевич был назначен агентом контрразведки в 24-ю бригаду на Горловском направлении. Однако, как сообщил Безсонов, офицер не оправдал возложенных на него надежд.

Также причиной прекращения сотрудничества стали слишком большие финансовые запросы агента.