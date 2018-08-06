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Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ
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Умер Виктор Черненко

Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разоблачение связано с расторжением сотрудничества.
Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ из-за того, что он отказался от дальнейшей работы в интересах Донецка. Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.
По данным разведки ДНР, офицер Ярослав Грушевич был назначен агентом контрразведки в 24-ю бригаду на Горловском направлении. Однако, как сообщил Безсонов, офицер не оправдал возложенных на него надежд.
Также причиной прекращения сотрудничества стали слишком большие финансовые запросы агента.
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