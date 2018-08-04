Украинские власти уличили в убийстве активистов

Экс-министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявил, что за убийствами и нападениями на активистов на Украине стоит «нынешний режим Порошенко», сообщает NewsOne.

«Нынешний режим Порошенко уже далеко обошел бандитский режим Януковича», — отметил он.

Гриценко уверен, что ранее в стране не было столь масштабного давления на активистов, журналистов и прессу, политическую оппозицию, антикоррупционеров.

«Если сложить системные долгосрочные шаги по давлению на активистов, журналистов и прессу, политическую оппозицию, антикоррупционеров и так далее, то вот такой системной масштабной работы по давлению на них никогда не было», — сказал он. По его словам, в этой работе власть использует целый арсенал методов. На акции протеста реагируют дискредитацией их участников. Против критиков власти используют «задержания, обыски, изъятие компьютерной техники, остановки, наружку, слежку, прослушивание, вбросы фейков в прессу. „Если это СМИ — лишить лицензии, "подвесить", организовать пикет, что угодно“, — считает Гриценко.

Ранее он заявил, что многие военнослужащие уходят из украинской армии из-за плохой материальной базы и отсутствия квалифицированного командующего состава.