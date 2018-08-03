Ищенко: украинские военные пришли зарабатывать, а не воевать

Политолог уверен, что изначально в украинскую армию приходили не воевать, а зарабатывать. Сейчас военным на Украине платят мало, поэтому увольнения бойцов не стало для всех сюрпризом. Однако, как заявил эксперт, после увольнения военных — главной проблемой станет адаптация бывших АТОшников к гражданской жизни.

«Когда украинские военнослужащие возвращаются из зоны боевых действий — в их жизни почти ничего не меняется. Потому, что украинские города превратились в еще одну зону боевых действий. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что нацистские группировки нападали на цыганские лагеря. Сейчас киевские цыгане создают отряд самообороны, а потом еще кто-то создаст новый отряд самообороны против других отрядов самообороны и так далее», — прокомментировал ситуацию Ростислав Ищенко

Напомним, что из украинской армии уже уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. До конца 2018 года планируют уйти еще 18 тысяч человек.

«Это безусловно политическая месть. Кочарян, которого задержали, является признанным лидером карабахской группировки в армянской власти. Это сильная и авторитетная группа людей. Играть в такие игры с подобными людьми опасно. Поэтому, с моей точки зрения, здесь возобладали личные амбиции Пашиняна (нынешний премьер-министр Армении — прим. ред.)», — считает политолог Ищенко.