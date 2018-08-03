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Киев предложил Москве обмен осужденных
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Киев предложил Москве обменять осужденного Седикова на одного из украинцев 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила главе СПЧ Михаилу Федотову рассмотреть обмен гражданина РФ Алексея Седикова, осужденного на 11 лет, на одного из граждан Украины", сообщается на сайте СПЧ.
"Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила рассмотреть возможность обмена гражданина Российской Федерации Алексея Седикова, осужденного на 11 лет лишения свободы, на одного из граждан Украины, находящегося в местах принудительного содержания России и требующего оказания квалифицированной медицинской помощи с привлечением специалистов", — говорится в сообщении.
Как сообщается, соответствующее обращение она направила председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.
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