Это все: у Украины закончились деньги

Полная независимость: у Украины закончились деньги

В украинском бюджете закончились деньги. Как сообщило Госказначейство, на едином казначейском счете на начало августа оставалось менее 2 млрд грн при общем объеме запланированных на год расходов почти в триллион гривен. По итогам полугодия бюджет был сверстан с дефицитом около 10 млрд грн. На этом фоне Россия с профицитом и несколькими триллионами рублей в «заначке» выглядит оплотом стабильности. Киеву придется решать проблему дефицита, поскольку без этого МВФ не даст новый кредит.

На Украине на начало августа остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) составил всего 1,995 млрд гривен. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны. На начало июля остаток на счете составлял 9,388 млрд гривен.

По итогам первого полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом в 9,78 млрд гривен. Доходы госказны хотя и выросли на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, оказались на 3% ниже плана.

Стоит отметить, что бюджетные доходы запланированы на текущий год в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — в сумме 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита — 80,6 млрд гривен или 2,4% ВВП.

Снижать дефицит — это одно из основных требований, выдвигаемых официальному Киеву Международным валютным фондом (МВФ). Ранее по настоянию фонда был принят закон о независимом антикоррупционном суде. Еще одно требование — повысить цены на газ для населения (речь идет о росте тарифа примерно в полтора раза). Но власти пока не решаются пойти на такой шаг и отложили решение на осень. Без выполнения этих предписаний, МВФ не выдаст Украине новый кредитный транш.

Переговоры с МВФ идут в режиме нон-стоп. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова говорила на днях, что «по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цитата по «Интерфакс-Украина» ). Она считает, что бюджетная статистика во втором квартале была лучше чем в первом, и надеется, что решение по новому траншу будет скоро согласовано.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) называл возможный срыв реформ, на которых настаивает МВФ, главным риском для экономики, поскольку в этом случае страна останется без международного финансирования.

«Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, которое предусмотрено этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала», — говорится в докладе НБУ.

Кредитная программа МВФ для Украины составляет $17,5 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд Срок окончания программы — 2019 год.

Новый транш нужен для стабилизации денежной и бюджетной системы и успешного прохождения выплат по внешнему долгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам, в 2019 году — $7 млрд В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд

В случае если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Одним из способов наполнить бюджет и сократить дефицит является ослабление курса гривны, которое происходит в последние недели. В четверг доллар в обменниках перешагнул через «психологический» уровень в 27 гривен. По некоторым оценкам, к концу года доллар может подорожать до 30 гривен.

На курс также давит растущее отрицательное сальдо внешней торговли. В первом полугодии оно составило минус $4,277 млрд против $3,374 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает НБУ.

Удерживают гривну от девальвации увеличившиеся перечисления украинских работников из-за рубежа. В первом полугодии они отправили домой $5,291 млрд, что примерно на четверть больше прошлогоднего показателя ($4,027 млрд).

Стоит отметить, что на этом фоне Россия выглядит образцово. Благодаря ценам на нефть, которые держатся выше $70 за баррель, федеральный бюджет верстается с профицитом. По предварительной оценке Минфина РФ , за январь-июнь 2018 года он составил 877,3 млрд рублей.

Кроме того, Минфин перечислил в Фонд национального благосостояния валюту, которую начал покупать в рамках бюджетного правила в прошлом году, на сумму свыше 900 млрд руб.

По состоянию на 1 августа этого года в ФНБ было 4,844 трлн рублей или $77,164 млрд Это вдвое превышает размер расходной части украинского бюджета. При этом Минфин к 6 августа пополнит свой счет нефтедолларами (а также евро и фунтами стерлинга) еще примерно на 2 триллиона рублей.

Но и это еще не все. С 8 марта 2018 года остатки средств федерального бюджета, которые размещаются в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО, только один раз ушли ниже 1 триллиона рублей. На 26 июля они составляли 1,243 трлн руб., из них на депозитах лежало 885,1 млрд руб.

Ну и внешний долг у РФ минимальный. Совокупный (государство, финансовый и нефинансовый сектора) на 1 июля составили $485,5 млрд, сообщал ЦБ . Это около 30% ВВП. Внешний долг государства сократился с начала года примерно на $5 млрд до $49,7 млрд

Долг Украины остальному миру оценивается НБУ в 103% ВВП или $116,3 млрд по итогам первого квартала этого года. Из этой суммы на госдолг пришлось $46,6 млрд (40% ВВП). С начала года обязательства госсектора увеличились на $232 млн