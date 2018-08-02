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Защита Януковича выразила обвинение властям
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Защита Януковича заявила о незаконном вмешательстве властей Украины в деятельность суда 

RT на русском 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича занимается подготовкой документов для начала расследования фактов вмешательства сотрудников Генпрокуратуры в деятельность суда по делу о госизмене в отношении Януковича.
Как заявил в эфире украинского телеканала NewsOne адвокат Виталий Сердюк, Януковичу «прекрасно известны» фамилии должностных лиц генпрокуратуры и администрации президента Украины, которые «в ручном режиме управляют» судебным процессом по делу экс-президента страны.
«Уже получена команда от Виктора Януковича готовить документы для начала расследования относительно незаконного вмешательства высших должностных лиц ГПУ в деятельность суда», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что суд вместо допросов свидетелей защиты и самого Януковича сосредоточен на скорейшем вынесении решения.
Ранее сообщалось, что адвокаты Януковича покинули заседание суда после начала прения сторон.
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