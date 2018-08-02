Защита Януковича выразила обвинение властям

Защита Януковича заявила о незаконном вмешательстве властей Украины в деятельность суда

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича занимается подготовкой документов для начала расследования фактов вмешательства сотрудников Генпрокуратуры в деятельность суда по делу о госизмене в отношении Януковича.

Как заявил в эфире украинского телеканала NewsOne адвокат Виталий Сердюк , Януковичу «прекрасно известны» фамилии должностных лиц генпрокуратуры и администрации президента Украины, которые «в ручном режиме управляют» судебным процессом по делу экс-президента страны.

«Уже получена команда от Виктора Януковича готовить документы для начала расследования относительно незаконного вмешательства высших должностных лиц ГПУ в деятельность суда», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что суд вместо допросов свидетелей защиты и самого Януковича сосредоточен на скорейшем вынесении решения.

Ранее сообщалось, что адвокаты Януковича покинули заседание суда после начала прения сторон.