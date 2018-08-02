Известный программист пообещал оскорбить Россию ради Украины

Американский программист Джефф Этвуд (Jeff Atwood) рассказал в своем твиттере о планах посетить Украину и показать во время своего выступления слайд с оскорблением в адрес России

«Я предварительно согласился рассказать о программировании на Украине в 2019 году, так что теперь я смогу показать слайд «*** Россию» в знак солидарности», — написал он.

I have tentatively agreed to give a programming talk in Ukraine in 2019 just so I can show a "fuck Russia" slide for solidarity 🇺🇦🇺🇸— Jeff Atwood (@codinghorror) 31 июля 2018 г.

Комментаторы этого поста разделились на два лагеря: одни писали, что Россия «абсолютно заслуживает этого», а другие удивились, что Этвуд решил оскорбить целую нацию.

«Публичный человек с 250 тысячами подписчиков (скоро будет на одного меньше) говорить целой нации (неважно, какой) «*** [пойти на фиг]» (не важно, почему). Просто вау! Сделал скриншот твита для потомков!» — написал @debarrosmarcelo.

«Я предполагаю, что если вы по какой-то непостижимой причине опубликовали бы подобный твит в отношении другой страны (скажем, Великобритании или Израиля), а не России, вы бы утонули в критике и вскоре бы его удалили», — отметил @dpqio.

Джефф Этвуд — разработчик программного обеспечения, блогер и предприниматель. Он ведет блог по программированию Coding Horror, а также стал сооснователем сайта вопросов и ответов о программировании Stack Overflow.