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Известный программист пообещал оскорбить Россию ради Украины
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Известный программист пообещал оскорбить Россию ради Украины 

Рамблер 2 августа 2018
Фото: flickr.com
Американский программист Джефф Этвуд (Jeff Atwood) рассказал в своем твиттере о планах посетить Украину и показать во время своего выступления слайд с оскорблением в адрес России.
«Я предварительно согласился рассказать о программировании на Украине в 2019 году, так что теперь я смогу показать слайд «*** Россию» в знак солидарности», — написал он.
Комментаторы этого поста разделились на два лагеря: одни писали, что Россия «абсолютно заслуживает этого», а другие удивились, что Этвуд решил оскорбить целую нацию.
«Публичный человек с 250 тысячами подписчиков (скоро будет на одного меньше) говорить целой нации (неважно, какой) «*** [пойти на фиг]» (не важно, почему). Просто вау! Сделал скриншот твита для потомков!» — написал @debarrosmarcelo.
«Я предполагаю, что если вы по какой-то непостижимой причине опубликовали бы подобный твит в отношении другой страны (скажем, Великобритании или Израиля), а не России, вы бы утонули в критике и вскоре бы его удалили», — отметил @dpqio.
Джефф Этвуд — разработчик программного обеспечения, блогер и предприниматель. Он ведет блог по программированию Coding Horror, а также стал сооснователем сайта вопросов и ответов о программировании Stack Overflow.
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