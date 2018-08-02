Опыт Майдана и АТО: чему учат белорусских радикалов в лагерях Украины

Вербовка граждан Белоруссии в ряды добровольческих батальонов в зоне АТО была лишь одним из этапов сотрудничества праворадикалов двух стран. Помимо этого, украинские националисты проводили подготовку белорусов в тренировочных лагерях, обучая их навыкам как лесной, так и городской герильи.

3 июля 2014 года на сайте белорусского «Молодого фронта» (одна из основных оппозиционных организаций) было опубликовано объявление о том, что он «совместно с Молодёжным националистическим конгрессом приглашает молодёжь в спортивно-патриотический лагерь „Отвага-2014“, проходящий в Полтавской области».

Молодежный националистический конгресс (МНК) — это структура, созданная в 2001 году Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России Верховным судом РФ)

для работы с юным поколением.

«Лагерь уже несколько раз проходил в Полтавском районе… Опыт, который молодёжь получила во время проведения предыдущих лагерей, по словам организаторов, пригодился во время событий на Майдане и сейчас в Национальной гвардии Украины на востоке… Однако в этом году организаторы обещают, что программа будет существенно отличаться, — сообщало в те же дни 2014-го года издание «Коло-Полтава». — В этом году в программу внесли воинскую часть… Курс военной подготовки будут проводить профессиональные военные».

4 марта 2015 года в одной из групп в ВКонтакте, связанной с «Молодым фронтом» (в ее интернет-адресе значилось maladyfront), было размещено такое объявление: «Молодые патриоты Украины приглашают белорусскую молодежь принять участие в спортивно-патриотической игре „Гурбы — Антоновцы“, которая состоится 1 — 4 мая… Почему стоит поехать на Гурбы?… Получить опыт борьбы. Участники предыдущих игр одними из первых объединились в организованные группы на Майдане в 2013 году, создав одну из первых сотен „Самообороны“ — 14-ю сотню „Вольные люди“, которую российская лживая пропаганда назвала „одной из самых сплоченных и жестоких“. Такому не учат на тренингах и семинарах — это надо пережить, сначала на соревновании, а потом в жизни».

Стоит отметить, что «спортивно-патриотические игры» «Гурбы — Антоновцы» проводит на границе Ровенской и Тернопольской областей все тот же Молодежный националистический конгресс.

Активные связи с 2005 года поддерживает с «Молодым фронтом» и «Молодежью БНФ» (Белорусского национального фронта — Ред.) действующий в Волынской области «Национальный альянс», выделившийся в указанном году из рядов Молодежного националистического конгресса.

12 марта 2015 года белорусский отряд «Погоня», созданный под крылом «Национального альянса», опубликовал на своих страницах в соцсетях приглашение в лагерь «Звитяга» (укр. «Доблесть»). За помощь в организации этого лагеря «Национальный альянс» выразил благодарность Волынскому союзу ветеранов Афганистана

«"Звитяга" — одна из лучших тренировок для молодых патриотов, националистов, — объяснял полезность участия в тренингах представитель «Национального альянса». — Многие из её участников за последние годы стали теми, кто вышел на Майдан и делал революцию, а потом поехал защищать наше государство на востоке».

11 ноября 2015 года «Погоня» разместила объявление с приглашением в свой лагерь: «Для белорусов, которые хотят научиться защищать Родину, но при этом из-за различных причин не хотят участвовать в российско-украинской войне, отряд „Погоня“ проводит на Украине тренировочные лагеря. Тренеры — люди с боевым опытом».

То есть, можно получить от украинцев все военные навыки, но на войну при этом ехать необязательно.

Аналогичные лагеря предлагает националистам из соседней страны в Киеве, на своей базе на заводе АТЕК, и полк Нацгвардии «Азов».

«В качестве рекрутов в лагерь продолжают приходить белорусы, — сообщала 2 июня 2015 года белорусская оппозиционная газета «Наша Нива». — Например, один парень приехал в качестве рекрута буквально неделю назад, как только отпраздновал дембель из белорусской армии».

Подобные лагеря проводились различными украинскими националистами и позже. Масштаб прошедших через них граждан Белоруссии оценить сложно, но речь в каждом из случаев шла о десятках человек. Обратим внимание на специфику тренингов, которая связана как с перениманием военного опыта от участников АТО, так и с подготовкой для уличных действий в формате Майдана.

Возникает, конечно, вопрос об источниках финансирования этих лагерей для боевой белорусской молодежи.

В принципе, украинские националисты и так готовы оказывать помощь своим белорусским побратимам. Тем более, что ре5чь идет не о столь уж и значительных средствах. Но все-таки финансирование должно быть, иначе какой смысл во всем этом действе. И тут приходится напоминать про высказывание бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд , которая во время Евромайдана, разоткровенничавшись, сообщила, что США вложили в «развитие демократии» на Украине за 20 лет 5 миллиардов долларов. Чем закончилась это «развитие» мы уже знаем — создание пока полунациолистического, радикального антироссийского режима Петра Порошенко

Если же говорить о Нуланд, вернее ее откровениях, то мы на самом деле ведь не знаем, сколько еще средств вложили и продолжают вкладывать США в «развитие демократии» в Белоруссии. Не потому не знаем, что не вкладывают, а потому что пока на этот счет нет откровенных заявлений. И поэтому в соседней с Белоруссией Украине, это, конечно, всего лишь предположение, вполне могут осваиваться «демократические инвестиции» США в Белоруссию.