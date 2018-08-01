Порошенко потребовал от России денег

«Продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Президент потребовал немедленно сформировать консолидированную претензию к России, чтобы возместить убытки.

Порошенко уже обратился к правительству с просьбой принять меры для создания координационного органа, который предусмотрен в рамках закона об объединении Донбасса. Также он заверил, что этот закон, принятый еще в январе, лишний раз подтверждает намерение Киева урегулировать ситуацию в регионе мирным путем.

Украинский президент ждет от правительства детальный план комплексного развития прилегающих к линии разграничения в Донбассе райнов. Порошенко отметил, что его инициативу поддержали лидеры Евросоюза (ЕС) во время саммита Украина-ЕС и выразили желание посодействовать в восстановлении населенных пунктов Донбасса.

«Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд», — подытожил глава государства.