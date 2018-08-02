Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Памятник богатырю Илье Муромцу открыли в четверг в киевском парке "Муромец" (бывший парк "Дружбы народов" — прим. ТАСС ) на Трухановом острове посередине Днепра. Герой русских былин предстает в доспехах на коне, на древке его копья развевается флаг с изображением "тризуба".

Скульптура, установленная на гранитном постаменте на холме, весит более двух тонн, высота до кончика копья — семь метров. Памятник изготовлен из бронзы и покрыт искусственной патиной. Живой моделью для создания фигуры Муромца киевский скульптор Владимир Журавель выбрал обладателя титула "Самый сильный человек мира", неоднократного чемпиона мира в силовом многоборье Василия Вирастюка.

По словам архитектора Олега Селиванова, композицию решили установить на Трухановом острове, потому что здесь, согласно преданию, стоял лагерь, откуда богатыри отправились наниматься на службу к киевскому князю Владимиру.

Представители нынешней украинской власти, присутствовавшие на открытии памятника, заявили, что Илья Муромец — украинский богатырь.

"Киев пополнился уникальным памятником. Ведь Илья Муромец — это наш богатырь, наша история, история, которую пытаются украсть", — утверждал мэр Киева Виталий Кличко.

Сколько денег потрачено на памятник и кто их выделил не разглашается.

"Кто взял на себя расходы, будет объявлено в свое время", — сказал Кличко, добавив, что "из казны города не потрачено ни копейки".

"Страдания" Ильи Муромца

Владимирской области. Былинный персонаж Илья Муромец в последнее время стал темой для очередных спекуляций вокруг "кражи украинской истории" Россией . Первым выступило министерство обороны Украины , внеся в декабре 2016 года правки в википедию и "сделав" русского богатыря Илью Муромца уроженцем Черниговской области Украины, а не деревни Карачарово близ Мурома

Ряд украинских исследователей отождествляют его со святым Илией Печерским с Черниговщины, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. На основании этой теории местные власти Киева и говорят об украинском происхождении Муромца. Те же украинские историки теперь утверждают, что Илья родился недалеко от Киева — в Моровске (Моровийске) под Черниговом , который в древности назывался Муромском.

Предание гласит, что родился Илья Муромец примерно между 1150 и 1165 годами. А погиб в возрасте около 40-55 лет, как предполагают, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, когда Печерская лавра была разгромлена союзными Рюрику половцами. Причиной смерти стал удар копья или меча в грудь.