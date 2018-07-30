«Жирный крест на системе образования»

По каким учебникам занимаются украинские школьники

Требование подчёркивать достижения украинской нации ставится перед каждым автором школьного учебного пособия, рассказали RT в Минобразования Украины . Ранее в сети были опубликованы отрывки из учебника по географии, в котором украинцев называют «славянизированными германцами» и создателями теории космических полётов. Между тем Киеву вместо продвижения подобных теорий лучше было бы заняться улучшением качества образования, отмечают эксперты.

Нет ничего удивительного в попытках Киева преувеличить исторические достижения украинского народа. Об этом в беседе с RT заявил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков, комментируя цитаты из украинского учебника по географии.

«Это уже не первый случай, когда какие-то фантастические явления приплетаются к истории Украины. В известном смысле это объяснимо — молодая государственность ищет определённые исторические точки опоры. Отсюда и всевозможные преувеличения, попытки показать устойчивость, преувеличение значимости языка. Я думаю, что ещё некоторое время будут продолжаться подобные достаточно нелепые, даже с точки зрения самих украинцев, ещё не потерявших голову, заявления», — отметил он.

Ранее пользователи интернета высмеяли отрывки из нового учебника по географии за восьмой класс за авторством Петра Масляка и Светланы Капирулиной.

По мнению авторов, украинский народ упоминался ещё в трудах античных учёных. «Уже в начале нашей эры об Украине писал римский натуралист Плиний Старший. Позже, в Х в. н. э., территория Украины и украинцы упоминались в трудах византийских и арабских путешественников», — говорится в книге.

«Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами», — утверждают авторы учебника, отмечая, что украинцам, как и немцам, присущи трудолюбие и аккуратность.

«Раньше, когда они все жили, такого понятия, как украинец и русский, не существовало в нынешнем виде. Тогда все были подданными Российской империи. Авторы учебника посчитали, что надо как-то приподнять значение украинцев в мировой истории. Поэтому они приписывают всех, кого только можно, к украинской нации. Явление это не новое. В 1918 году, во времена гетмана Скоропадского, усиленно зазывали на Украину художника Репина, тоже считали, что он украинец. Если обратиться к историческим реалиям, то Репин удивился, узнав, что его объявили украинцем. Точно так же удивился бы и Циолковский, и Королёв с Сикорским», — заметил Булдаков.

Такой трактовкой исторических реалий возмутился депутат Верховной рады Вадим Рабинович . В эфире телеканала «112 Украина» он отметил, что после прочтения учебника находился в шоковом состоянии.

«Мы пытаемся строить новую страну не за счёт каких-то реальных сдвигов, а за счёт бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать… Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ», — предложил он.

«Пушкина на украинском не читаем»

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко выразил сомнение, что украинские школьники верят тому, что пишут в новых украинских учебниках.

«Сегодня на Украине у власти много ультрарадикалов, которые действительно хотят переписать историю страны. Но всё делается глупо и бессмысленно. Эта группа ультрапатриотов считает, что если что-то переделать и переписать, то резко всё станет хорошо. Но это только показывает несостоятельность и абсурдность идеи ультранационализма. Зачастую, смотря в такие учебники, дети всё равно хотят узнать правду», — отметил он в беседе с RT.

В одной из киевской гимназий подтвердили RT, что по учебникам, поступающим в школы, учителя отказываются обучать детей.

«Мы в шоке от того, какие учебники поступают в школы последние три года. Многие факты даже в учебниках истории не соответствуют действительности. Все эти истории о том, что Украина — самая древняя нация в мире, благодаря украинцам все летают в космос, а качества украинской нации присущи всем народам мира — бред. Наши учителя, инкогнито конечно, учат детей совсем по другим учебникам. И никто в нашей школе не читает произведения Пушкина на украинском», — заявила в беседе с RT директор учебного заведения.

В Министерстве образования Украины подчеркнули, что «воспитание украинской нации» является установкой, которую должны соблюдать все авторы школьных учебников.

«Украина занимается воспитанием украинской нации, поэтому очень важно подчёркивать достижения народа. Это требование ставят перед каждым автором учебника», — рассказал источник RT в ведомстве.

При этом собеседник RT из партии «Самопомощь» считает, что Минобразования «калечит школьников». По его словам, результаты независимого тестирования свидетельствуют о падении уровня знаний украинских детей.