Порошенко официально обвинили в госизмене

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СБУ завела дело о госизмене против Порошенко, заявил депутат Рады 

РИА Новости 5 часов назад
СБУ ведет расследование по факту государственной измены Петра Порошенко, сообщил в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй.
Нардеп рассказал, что получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Фото соответствующего документа парламентарий прикрепил к записи. Поводом для разбирательства стала информация о том, что Порошенко в августе минувшего года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 миллионов гривен (1,1 миллиарда рублей. — Прим. ред.).
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"С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в министерство обороны", — написал Куприй.
В ведомстве ему сообщили, что в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства военным было передано не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак отметил, что разглашение подобной информации в СМИ способно нанести ущерб национальным интересам Украины.
"Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что по сообщению Степана Полторака может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной", — заключил депутат Рады, добавив, что ему через суд удалось заставить СБУ начать расследование этого дела.
Кроме того, Куприй заподозрил Порошенко в краже у военных двух снайперских комплексов, предположив, что он оставил их себе или подарил друзьям.
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