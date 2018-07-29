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Будду и Иисуса сделали «украинцами»
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«Ученые» заявили, что хорваты, Иисус, Будда и Вишну на самом деле украинцы 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Украина — родина Иисуса, Будды и Цукерберга, заявила националистка Ирина Фарион в интервью "Пятому каналу".
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Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины от фракции "Свобода" упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своем историческом прошлом.
"Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине!". Даже хорваты нас посылают", — сказала Фарион, комментируя извинения Хорватии перед Россией за "Славу Украине" на ЧМ-2018 по футболу.
Она напомнила, что хорваты переселились с территории Западной Украины на Балканы в IV—VI веках и утверждает, что даже названию страны Хорватия обязана украинцам. Это "историческое открытие" вскоре будет опубликовано Фарион:
"Это же от нашего Хорива!" — сказала Фарион, имея в виду одного из мифических основателей Киева.
К сомнищу легендарных украинцев Фарион причислила и Иисуса Христа. Это "доказал" профессор Валерий Бебик. Он утверждает, что почти все значимые фигуры в истории имеют украинские корни. Например, Будда наверняка был уроженцем Полесья, иначе почему там так распространены топонимы "Буда" и "Будище"? Филологи говорят, что "буда" — это место или постройка для выварки поташа, чем активно занимались когда-то в этих местах. Но такое объяснение слишком прозаично.
Бог Вишну — на самом деле Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию. Первооткрыватель Америки Христофор Колумб родом из Коломыи. Украина еще и историческая родина основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, имеющего одесские корни. В общем, у Украины везде свои люди.
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