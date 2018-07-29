В Киеве полицейский напал на американского журналиста

В Киеве полицейский атаковал корреспондента Associated Press

В субботу во время столкновений полиции с «Национальными дружинами» из-за застройки в одном из спальных районов Киева полицейский сознательно распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспонденту агентства Associated Press , сообщает Национальный союз журналистов Украины

«О факте неправомерной агрессии полицейского фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил в сети Facebook, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины. Отмечается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента», — приводит УНИАН сообщение НСЖУ.

Лукацкий рассказал, что полицейский распылил ему газ в глаза, увидев, что он снимает происходящее.

«Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило», — заявил он.

Фотожурналист успел сфотографировать сотрудника полиции, однако потом из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку. Лукацкому оказала помощь девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений, и представители «Национальных дружин».

Ему промыли глаза, врач «скорой» осмотрел его. Заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств журналист не подавал.

«Я никогда не пишу заявлений. Там есть более пострадавшие. Полиция — это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные», — заявил Лукацкий.

При этом он рассказал, как полицейские не хотели отдавать «скорой помощи» одного из участников столкновений, хотя он был сильно избит и имел «большие гематомы» на голове.