В ЛНР предположили, для чего Киеву нужен миф о «российской агрессии»

ЛУГАНСК , 27 июл — РИА Новости . Киев распространяет «миф о российской агрессии» для оправдания отсутствия достижений украинских силовиков в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко "Украинские руководители на фоне отсутствия реальных достижений в повышении боеспособности вооруженных сил пытаются поддержать и широко разнести миф о российской агрессии против Украины ", — рассказал Филипоненко. Он уточнил, что интернете фальсифицируют доказательства, якобы подтверждающие военную помощь Луганской народной республике из России . «Я думаю, все понимают, что в случае реального оказания Россией такой помощи нашей республике, этот брифинг проводился бы не Луганске, а в Харькове или в Киеве», — считает Филипоненко. О мощи ВСУ ранее не раз заявлял президент Украины Петр Порошенко . Сначала он утверждал, что армия Украины — «одна из наиболее боеспособных в Европе». Позднее говорил, что украинская армия «крепка духом» и является одной из самых эффективных армий на континенте. Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками «Оплот». Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ. Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета «Молот» трое военных погибли и девять получили ранения. Использование данных минометов после ЧП приостановлено. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета «Молот», в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.