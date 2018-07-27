Ещё
В ЛНР предположили, для чего Киеву нужен миф о «российской агрессии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР предположили, для чего Киеву нужен миф о «российской агрессии» 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Киев распространяет «миф о российской агрессии» для оправдания отсутствия достижений украинских силовиков в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"Украинские руководители на фоне отсутствия реальных достижений в повышении боеспособности вооруженных сил пытаются поддержать и широко разнести миф о российской агрессии против Украины", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что интернете фальсифицируют доказательства, якобы подтверждающие военную помощь Луганской народной республике из России. «Я думаю, все понимают, что в случае реального оказания Россией такой помощи нашей республике, этот брифинг проводился бы не Луганске, а в Харькове или в Киеве», — считает Филипоненко.
О мощи ВСУ ранее не раз заявлял президент Украины Петр Порошенко. Сначала он утверждал, что армия Украины — «одна из наиболее боеспособных в Европе». Позднее говорил, что украинская армия «крепка духом» и является одной из самых эффективных армий на континенте.
Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками «Оплот». Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.
Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета «Молот» трое военных погибли и девять получили ранения. Использование данных минометов после ЧП приостановлено. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета «Молот», в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина100
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети273
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта211
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной759
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий760
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение