Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва обвинил власти своей страны в применении двойных стандартов при оценке выступлений спортсменов в России.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов раскритиковал сборную Украины по дзюдо за решение поехать в Екатеринбург на первый смешанный командный чемпионат Европы. Несмотря на завоеванную бронзу, украинский министр заявил, что спортсменам не будут выплачены призовые, а результаты дзюдоистов не будут учитываться при присвоении спортивных званий.
Дуброва ответил, что участие всех команд, в том числе перелет, питание и проживание, было профинансировано Европейским союзом дзюдо, а сам турнир изначально должен был пройти в Тель-Авиве. По словам тренера, сборная была представлена полуюниорской командой, которую не видели в числе призеров. Дуброва добавил, что не понимает, почему сборная Украины должна была бойкотировать чемпионат Европы в России.
«Спорт — это и есть политика. Мы видим, как это происходит в России. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу — это политические акции. Давайте тогда будем бойкотировать все турниры в России и не пускать в Украину на соревнования россиян. Но, принимая такие серьезные решения, нужно понимать, что это закончится отстранением Украины от всех международных соревнований. А сейчас у нас выходит, что дзюдоисты должны были бойкотировать ЧЕ в России, а Александр Усик — герой, выиграв в Москве. Я против таких двойных стандартов», — приводит слова Дубровы «Обозреватель».