Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Украинские интернет-пользователи удивились содержанию учебника географии для 8-х классов авторства Петра Масляка и Светланы Капирулиной.

Выдержки из учебника опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Манчук. Он отметил, что пособие издано в 2016 году и официально рекомендовано Министерством образования и науки Украины

«Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня — выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?» — приводит Манчук абзац из учебника.

Из учебника следует, что «феноменальные качества украинской нации», которые породила богатая природа Украины, распространились по всему миру, а трипольской пшеницей питаются и в США , и в Аргентине , и в Китае

Также авторы учебника сообщили, что особенность украинского народа — это непреодолимая тяга к звездам. В области освоения космоса украинцы сделали больше, чем все народы, вместе взятые.

«Наша нация дала человечеству Крылья», — говорится в учебнике.

Также авторы сообщают, что украинская народная музыка была положена в основу всей европейской музыки.

«Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира», — цитирует Манчук.

Авторы также привели доказательства, что украинцы — это славянизированные германцы. По их словам, об этом говорит аккуратность и трудолюбие украинцев, а также ряд слов, заимствованных из романо-германских языков.

«Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией в мире», — утверждают авторы.

Подписчики Манчука выразили сожаление, что из детей делают «ослов» и удивились, что речь идет об учебнике географии.