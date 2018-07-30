Крымский мост покорил сердца украинцев

Завершение строительства Крымского моста доказало украинцам, что российский президент Владимир Путин умеет отвечать за свои слова. Такое мнение высказала киевский юрист Татьяна Монтян после посещения Керчи.
«Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, то будет вообще чудесно, а когда построят трассу «Таврида», так вообще будет полный кайф», — отметила она.
Между тем Монтян подчеркнула, что Крымский мост — это мощнейший инфраструктурный проект, который удалось завершить успешно, цитирует ее слова портал «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно.