«Полный кайф»: Крымский мост покорил сердца украинцев

«Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, то будет вообще чудесно, а когда построят трассу «Таврида», так вообще будет полный кайф», — отметила она.

Между тем Монтян подчеркнула, что Крымский мост — это мощнейший инфраструктурный проект, который удалось завершить успешно, цитирует ее слова портал «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно.