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Крымский мост покорил сердца украинцев
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«Полный кайф»: Крымский мост покорил сердца украинцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Завершение строительства Крымского моста доказало украинцам, что российский президент Владимир Путин умеет отвечать за свои слова. Такое мнение высказала киевский юрист Татьяна Монтян после посещения Керчи.
>> Крымский мост начал отделяться от Крыма
«Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, то будет вообще чудесно, а когда построят трассу «Таврида», так вообще будет полный кайф», — отметила она.
Между тем Монтян подчеркнула, что Крымский мост — это мощнейший инфраструктурный проект, который удалось завершить успешно, цитирует ее слова портал «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно.
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Комментарии90  Ещё 6 источников 
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