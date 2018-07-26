На Украине объявили год Бандеры

Житомирский областной совет объявил 2019 год в регионе годом одного из создателей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России Степана Бандеры . Об этом в четверг, 26 июля, сообщается на сайте облсовета.

Подобное решение связано с тем, что 1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Бандеры.

«Будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры и предусмотрено выделение средств на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год», — говорится в сообщении.

Также областной совет рекомендовал городскому совету Житомира выделить средства на установку памятника Бандере.

В феврале Киевский городской совет разрешил в дни торжественных мероприятий вывешивать на административных зданиях в городе красно-черный флаг ОУН. Точный список дней определен не был, в него было предложено включить такие даты, как 1 января (день рождения основателя ОУН Степана Бандеры), 3 февраля (день создания ОУН), 5 марта (годовщина со дня смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича ) и ряд других. Депутаты Львовского горсовета выступили с аналогичной рекомендацией 15 февраля.

В том же месяце поднимать флаг ОУН во время торжественных и праздничных мероприятий наряду с государственным решил городской совет Тернополя . В январе порядок использования красно-черного флага ОУН утвердил Львовский областной совет. Его рекомендуется вывешивать на зданиях органов власти во время празднования девяти дат, связанных с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев».

Боевики УПА (боевое крыло ОУН) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.