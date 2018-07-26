Украина придумала новый способ ослабить Россию

«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве, пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток-2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина — США. Турции не нужно ядерное оружие в Крыму (а по данным разведки, Путин его туда уже завез), вот еще альянс», — рассказала она.

Также Луценко выразила уверенность, что Украина стала не объектом, а субъектом геополитики. «Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле. И это не закулисные игры», — подчеркнула политик.