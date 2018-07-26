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Украина придумала новый способ ослабить Россию
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Украина придумала новый способ ослабить Россию 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина должна создавать альянсы с другими странами с целью ослабления России. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.
«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве, пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток-2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина — США. Турции не нужно ядерное оружие в Крыму (а по данным разведки, Путин его туда уже завез), вот еще альянс», — рассказала она.
Также Луценко выразила уверенность, что Украина стала не объектом, а субъектом геополитики. «Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле. И это не закулисные игры», — подчеркнула политик.
21 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев работает над введением санкций против российских портов в Черном море. «Мы проводим переговоры с нашими европейскими и американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он. Омелян подчеркнул, что эти санкции должны стать ответом на строительство Крымского моста.
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Комментарии5  Ещё 6 источников 
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