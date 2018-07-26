Почему Украина стала братской могилой для карьер и судеб российских либералов

Они отказались играть по правилам отжившей эпохи, сбросили с себя бремя российского влияния и решили строить свою страну заново — в тесном сотрудничестве с западными партнерами и по их же проверенным временем рецептам.

Все это вместе дает российскому — и не только российскому — либералу теоретическую возможность осуществить на практике то, что он не в состоянии сделать у себя дома. Он может реализовать свою главную мечту: поучаствовать в грандиозном проекте перестройки государства по западным лекалам, к чему он много лет постоянно и безрезультатно призывает собственные власти, может вдохнуть полной грудью воздух подлинной свободы, воочию лицезреть ту капиталистическую экономику, где умная «рука рынка» расставляет все вещи по своим местам. В теории ведь так и должно быть.

Где, как не на Украине должен был развернуться в полную силу реформаторский гений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили , который принял участие в украинских событиях, начиная с Майдана. А в 2015 году он возглавил Одесскую область, чтобы превратить ее в показательный регион — своего рода витрину успешных преобразований.

Приняв предложение Саакашвили стать его советником, в Одессу перебралась молодой российский политик и общественный деятель, надежда свободолюбивой общественности Мария Гайдар . Чуть позже она приняла из рук Петра Порошенко украинское гражданство. Эти люди, стяжавшие себе на родине славу радикальных реформаторов, всецело поддерживаемых Западом, в стране, выбравшей своим политическим курсом евроатлантическую интеграцию, могли рассчитывать на быстрый карьерный рост и успешное продвижение собственных идей. У них не было ни малейших сомнений относительно верности политики партии и правительства, они полностью одобряли все произошедшие на Украине изменения и готовы были делиться собственным опытом с друзьями, вставшими на верный путь.

Политик Мария Гайдар получила гражданство Украины

К слову сказать, еще в 2016 году по инициативе Петра Порошенко была создана Стратегическая группа советников по поддержке реформ, которую возглавили экс-министр экономики и финансов Словакии Иван Миклош и отец польского экономического чуда Лешек Бальцерович . На Украину переехал и известный журналист Павел Шеремет , который, как и большинство российских либералов полностью поддержал революцию достоинства. Нашел себе приют в Киеве и противник путинского режима весьма радикальных воззрений Павел Шехтман, решивший, что Украина станет его новой родиной. А в прошлом году украинская столица с распростертыми объятиями встречала смутьяна и мятежника, известного своими зажигательными антипутинскими текстами в социальных сетях — журналиста Аркадия Бабченко . Были еще проходные и мелкие фигуры, которых условно можно отнести к российской оппозиции. Они на мгновение появившись на украинском небосклоне, сгорели в огне организованных ими финансовых афер.

Но, казалось бы, талантливые и яркие люди с либеральными взглядами должны были обрести второе дыхание в стране, где зажглась заря истинной демократии. Все, тем не менее, пошло вкривь и вкось. Опыт грузинских реформ не удалось повторить в Одесской области и Саакашвили был отстранен от должности, так и не успев показать, на что он способен.

Суд по избранию меры пресечения для М. Саакашвили в Киеве

Точно так же потеряли свои места и многие его соратники — кто в Одессе, кто в Киеве. Закончилась блистательная карьера грузинского варяга лишением украинского гражданства и бесславной высылкой из Украины. Куда-то тихо слилась Мария Гайдар, зачем-то ставшая в 2017 году уже советником Порошенко. Ее нет в публичном политическом пространстве Украины.

Хуже всех на новой родине стало Павлу Шеремету, которого просто убили на улице. А следствие уже два года не в состоянии предложить общественности хотя бы какую-то версию его убийства.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве

Павел Шехтман не сумел получить украинских документов, да еще и перессорился с украинскими националистами. По слухам, он стал вынужденным нарушителем миграционного законодательства и его в любой момент могут депортировать из страны. Лешек Бальцерович прекратил работу в Стратегической группе советников. Аркадий Бабченко после инсценировки покушения и полной утраты адекватности стал даже соратниками восприниматься как вышедшая в тираж карикатура.

Последним в этой кампании нарисовался актер Пашинин . Вот уж кто вправе был рассчитывать на бешеную популярность на Украине, так это он. Бросив в России все, ринулся в пекло Майдана, а потом и в горнило гражданской войны. Ему обязаны были дать народного героя Украины, но не срослось.

актер Анатолий Пашинин

Профессиональное актерское сообщество даже не подумало расчистить для звезды «Грозовых ворот» местечко на авансцене. Сломав себе относительно успешную карьеру в Москве , он не получил даже призрачной возможности выстроить новую в стране, в которой родился.

Украина оказалась братской могилой карьер, репутаций и судеб разнокалиберных либералов из разных стран — от именитых фигур до малозаметных. Оказалось, что страна исторического перелома способна лишь помножить на ноль всякого, кто предложил ей свою помощь — независимо от того, был ли этот человек аферистом, желавшем погреть руки в эпоху перемен, или хотел искренне способствовать грандиозным либеральным преобразованиям.