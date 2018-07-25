Ещё
В ОБСЕ заявили, что количество нарушений перемирия в Донбассе сократилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

В ОБСЕ заявили, что количество нарушений перемирия в Донбассе сократилось 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан отметил уменьшение количества нарушений перемирия в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее контактная группа согласовала «хлебное» перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка с начала года прекратить огонь.
"Координатор группы посол Апакан отметил уменьшение нарушений режима прекращения огня относительно предыдущего отчетного периода, призвал стороны сосредоточиться на работе по сохранению нисходящего уровня нарушений прекращения огня и дальнейшему снижению эскалации, а также согласовать дополнительные меры контроля режима прекращения огня", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла еще один способ наказать Крым73
Крымский мост начал отделяться от Крыма669
Трамп и Путин не поделили Украину170
Известная певица поддержала Порошенко и пожалела33
Заявление Лолиты грозит международным скандалом322
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение