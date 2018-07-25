В ОБСЕ заявили, что количество нарушений перемирия в Донбассе сократилось

ЛУГАНСК , 25 июл — РИА Новости . Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан отметил уменьшение количества нарушений перемирия в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа согласовала «хлебное» перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка с начала года прекратить огонь.

"Координатор группы посол Апакан отметил уменьшение нарушений режима прекращения огня относительно предыдущего отчетного периода, призвал стороны сосредоточиться на работе по сохранению нисходящего уровня нарушений прекращения огня и дальнейшему снижению эскалации, а также согласовать дополнительные меры контроля режима прекращения огня", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.