Донецк и Луганск сделали заявления по предстоящим выборам

Донецк примет самостоятельные решения о выборах Народного Совета и Главы ДНР. Об этом, как пишет Донецкое агентство новостей, сегодня заявил постпред ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин

«В последнее время на республики и минскую Контактную группу оказывается разностороннее давление в связи с предстоящими выборами парламентов и глав ДНР и ЛНР, — отметил он по завершению переговоров в столице Белоруссии . — Официально заявляю, что мы на провокации и давление не будем обращать никакого внимания. Порядок подготовки, сроки и особенности проведения выборов мы определим сами».

Пушилин добавил, что источник власти в ДНР — народ, высшее ее выражение — свободные выборы.

«Эти и другие принципы закреплены в Конституции ДНР, а значит должны быть реализованы. Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы, а также тех, кто достоин представлять его интересы на высших государственных постах», — подчеркнул он.

Он также указал украинским властям «озаботиться закреплением закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе».

«Об этом мы сегодня в очередной раз напомнили украинской стороне», — заключил Пушилин.

В свою очередь председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что народ Донбасса сам определит порядок и сроки выборов — ни о каком давлении речи идти не может.

Украину должно интересовать исполнение минских соглашений, в частности закон об особом статусе Донбасса. Особый статус должен предусматривать: языковую автономию, специальный механизм назначения органов прокуратуры и судов, существование подразделений народной милиции, учрежденных органами местного самоуправления, а также специальный режим хозяйственной деятельности и многое другое», — цитирует Луганский информационный центр слова Мирошниченко.

Он также высказал мнение, что Украине стоит задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, который истекает в октябре 2018 года.

«Прямая обязанность Украины такой закон принять и согласовать с представителями ЛНР и ДНР. Это прописано в документах минского переговорного процесса, которые Украина подписала. Особый статус — основа политического урегулирования конфликта на Донбассе», заключил Мирошниченко.