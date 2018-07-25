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Александр Ермаков не смог проститься с родной мамой
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Александр Ермаков не смог проститься с родной мамой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
66-летний Александр Ермаков продолжает играть в кино и служить в Малом театре. За последние 20 лет он снялся в таких картинах, как «Маросейка, 12», «Жена Сталина», «Высший пилотаж» и в новой экранизации «Анны Карениной». Также недавно народный артист РФ снялся в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», где пример образ легендарного футболиста в зрелом возрасте. В недавнем интервью он признался, что всегда восхищался Олегом Яшиным и смотрел матчи с ним. Также актер поведал о своей судьбе.
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Наташа Королева проиграла суд в деле о запрете въезда на УкраинуЕще в позапрошлом году певице, как и многим другим артистам, запретили въезд на территорию Украины. Наташа Королева решила обратиться в суд, чтобы решить этот вопрос, так как хочет навещать родственников. В свое время Ермаков окончил театральное училище в Харькове, а уже в 1981 году он переехал в Москву. Однако на территории Украины у него остались жить родные. Актер признался, что очень страдает в разлуке с ними. «У меня там племянники, за них очень переживаю», — поделился Александр Юрьевич. Он также рассказал, что в Харькове жила его мама, которая недавно ушла из жизни. Однако артист не смог с ней проститься. «До этого на Украине случился майдан, и даже она, русская женщина, которая пережила оккупацию во время Великой Отечественной, не понимала, что происходит», — пояснил он.
По его словам, в то время народ боялся голода, поэтому его мама тоже скупала продукты. Только незадолго до смерти она начала осознавать что произошло на самом деле. «Мама и ушла в мир иной в начале января, когда я был на гастролях в Крыму. Перед этим она настойчиво просила меня не приезжать к ней на похороны, боялась за мою безопасность», — поделился Ермаков. Он позже посетил церковь и заказал службу за упокой. Сложившаяся ситуация его очень расстраивает. Артист отметил, что некоторые его знакомые тоже не смогли проститься с родными из-за напряженных отношений между Россией и Украиной, сообщает EG.ru.
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