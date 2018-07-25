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В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след
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Украинский депутат обвинил Россию в поджоге Греции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутат Верховной рады от партии «Удар» Виталий Чепинога обвинил России в природных пожарах в Греции, унесших десятки жизней.
Чепинога заявил, что таким образом Кремль «мстит» за высылку российских дипломатов из Афин.
«Дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных барьеров. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика», — написал депутат в своем Facebook.
Впоследствии он удалил запись.
Нардепу ответил украинский журналист Андрей Манчук, обвинив того в желании попиариться на трагедии.
«Нет, друзья, это у вас нет никаких моральных барьеров. А еще нет разума и совести — одно только стремление поднять больше хайпа на человеческой крови, чтобы подольше удержать кресло под своим задом», — написал Манчук в своем Facebook.
Во вторник число погибших в пожарах в Греции достигло 74 человек.
Напомним, в середине июля Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум на фоне отравления в Эймсбери. МИД пообещал ответные меры Греции, которые будут приняты «в свое время».
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