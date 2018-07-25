В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след

Украинский депутат обвинил Россию в поджоге Греции

Чепинога заявил, что таким образом Кремль «мстит» за высылку российских дипломатов из Афин.

«Дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных барьеров. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика», — написал депутат в своем Facebook.

Впоследствии он удалил запись.

Нардепу ответил украинский журналист Андрей Манчук, обвинив того в желании попиариться на трагедии.

«Нет, друзья, это у вас нет никаких моральных барьеров. А еще нет разума и совести — одно только стремление поднять больше хайпа на человеческой крови, чтобы подольше удержать кресло под своим задом», — написал Манчук в своем Facebook.

Во вторник число погибших в пожарах в Греции достигло 74 человек.