Турчинов и Пашинский дадут показания по делу Ефремова 

Старший прокурор Павел Кожуховский сообщил, что уголовное производство по делу политика завершено на 80%.
Следователям осталось допросить четверых свидетелей обвинения: главу комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Сергея Пашинского, секретаря СНБО Александра Турчинова и двух чиновников из Луганской области, чьи имена не раскрываются из соображений безопасности.
«Ещё сторона защиты может заявить своих свидетелей, и они могут подавать свои материалы. На это уйдёт определённый срок на рассмотрение», — добавил Кожуховский.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в киевском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Вену к сыну. Правоохранительные органы начали разбирательство на основании доноса бывшего члена «Партии регионов» Владимира Ландика, который был недоволен тем, что Ефремов не захотел покрывать его сына Романа, избившего девушку в Луганске в 2011 году.
4 января 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила политику обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность государства. За первые полгода расследования допросили всего десятую часть свидетелей. Глава ведомства Юрий Луценко считает Ефремова виновным в развязывании войны на Украине, однако сам политик все обвинения отвергает и называет дело против него политическим преследованием.