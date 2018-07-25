Ещё
Турчинов и Пашинский дадут показания по делу Ефремова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

Турчинов и Пашинский дадут показания по делу Ефремова 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Старший прокурор Павел Кожуховский сообщил, что уголовное производство по делу политика завершено на 80%.
Следователям осталось допросить четверых свидетелей обвинения: главу комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Сергея Пашинского, секретаря СНБО Александра Турчинова и двух чиновников из Луганской области, чьи имена не раскрываются из соображений безопасности.
«Ещё сторона защиты может заявить своих свидетелей, и они могут подавать свои материалы. На это уйдёт определённый срок на рассмотрение», — добавил Кожуховский.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в киевском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Вену к сыну. Правоохранительные органы начали разбирательство на основании доноса бывшего члена «Партии регионов» Владимира Ландика, который был недоволен тем, что Ефремов не захотел покрывать его сына Романа, избившего девушку в Луганске в 2011 году.
4 января 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила политику обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность государства. За первые полгода расследования допросили всего десятую часть свидетелей. Глава ведомства Юрий Луценко считает Ефремова виновным в развязывании войны на Украине, однако сам политик все обвинения отвергает и называет дело против него политическим преследованием.
Украина.ру: последние новости
«Язык или мова»: Зачем украинская власть делит население по-лингвистически Пашинин отправил послание украинцам: Вы - колония папуасов Лучше война, чем выборы. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на всё
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом223
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина279
Таджикистан направил ноту России110
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение