Турчинов и Пашинский дадут показания по делу Ефремова

Старший прокурор Павел Кожуховский сообщил, что уголовное производство по делу политика завершено на 80%.

«Ещё сторона защиты может заявить своих свидетелей, и они могут подавать свои материалы. На это уйдёт определённый срок на рассмотрение», — добавил Кожуховский.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в киевском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Вену к сыну. Правоохранительные органы начали разбирательство на основании доноса бывшего члена «Партии регионов» Владимира Ландика, который был недоволен тем, что Ефремов не захотел покрывать его сына Романа, избившего девушку в Луганске в 2011 году.