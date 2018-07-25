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Украинским детям предложили игрушку в виде Гитлера
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Украинским детям предложили игрушку в виде Гитлера 

Рамблер 1 час назад
Фото: Olx.ua
На украинском портале объявлений Olx.ua выставили на продажу «вязаного» Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Украина.ру».
По данным издания, мягкую игрушку в виде Гитлера предложили приобрести жителям Львова. В объявлении отмечается, что товар уже был в употреблении. Стоимость куклы владелец оценил в 80 гривен (около 188 рублей).
К моменту публикации материала объявление было удалено.
В апреле во Львове разгорелся скандал из-за школьной учительницы Марьяны Батюк, поздравившей Гитлера с днем рождения и назвавшей лидера нацистов «великим мужчиной».
28-летняя Батюк — учительница истории и замдиректора львовской школы №100 по воспитательной работе. В 2015 году она также стала депутатом львовского горсовета. Директор ее школы пообещал провести с Батюк «профилактическую беседу».
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