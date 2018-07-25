Украинским детям предложили игрушку в виде Гитлера

На украинском портале объявлений Olx.ua выставили на продажу «вязаного» Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Украина.ру».

По данным издания, мягкую игрушку в виде Гитлера предложили приобрести жителям Львова . В объявлении отмечается, что товар уже был в употреблении. Стоимость куклы владелец оценил в 80 гривен (около 188 рублей).

К моменту публикации материала объявление было удалено.

В апреле во Львове разгорелся скандал из-за школьной учительницы Марьяны Батюк , поздравившей Гитлера с днем рождения и назвавшей лидера нацистов «великим мужчиной».

28-летняя Батюк — учительница истории и замдиректора львовской школы №100 по воспитательной работе. В 2015 году она также стала депутатом львовского горсовета. Директор ее школы пообещал провести с Батюк «профилактическую беседу».