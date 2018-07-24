Как Украина может навредить российским портам в Черном море

ЕС отказались подтвердить слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Киев ведет переговоры с Западом о закрытии черноморских портов России в ответ на «блокаду Азовского моря». Более того, его тезис вызвал раскол в самом кабмине Украина. И все-таки: есть ли у Киева возможности «наказать» наши черноморские порты? А если да, то какие?

В Евросоюзе отказались комментировать заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о переговорах по санкциям против российских черноморских портов. «Мы не комментируем какие-либо предположения относительно возможных дискуссий, ведущихся в Совете», — сказал «РИА Новости» пожелавший остаться неназванным собеседник в структурах Евросоюза.

В пятницу министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил телеканалу «112», что Киев ведет «переговоры со своими западными партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море».

Позже министр пояснил, что, по его личному мнению, США и ЕС должны ограничить торговые операции с российскими портами и выразил надежду, что его ведомству удастся убедить западных политиков в этом. Выступая неделю назад на заседании правительства, Омелян предложил обсудить ситуацию в Азовском море в украинском Совете национальной безопасности и обороны.

Забавно, что в полемику с министром инфраструктуры по этому поводу вступил МИД Украины, причем впервые со времен Евромайдана МИД принялся защищать Россию от нападок коллеги по правительству.

«Военное присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно, — сказала замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала». — Но по всем канонам международного морского права, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты. Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого и это меня напрягает».

Замминистра также добавила, что «на данный момент нет ни одной жалобы от судовладельцев или же от капитанов судов» в отношении российских военных, а потому у МИДа нет каких-либо оснований предпринимать что-либо против России по данному вопросу.

Хотя Зеркаль не упомянула фамилию Омеляна, было ясно, что внешнеполитические инициативы непрофильного министра вызвали в дипломатическом ведомстве ревность и раздражение.

По мнению экспертов, Украина не обладает никакими юридическими рычагами для реализации угрозы министра. Так, редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко сомневается в том, что Киев обратится в международную судебную инстанцию, — хотя бы потому что неясно, какая инстанция должна заниматься такого рода вопросами.

«Международные санкции — это единственное, что может препятствовать российскому судоходству в Черном море, — сказал Войтенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД. — Если санкции примут, то первое, что России надо будет делать это дать гарантии, что страна не будет препятствовать украинскому судоходству в Азовском море».

По его мнению, болезненными были бы турецкие санкции, поскольку Турция могла бы перекрыть Босфор. Но Анкара последовательно выступает против антироссийских санкций и более чем сомнительно, что эта страна изменит свою позицию в обозримом будущем.

Также болезненными были бы новые точечные санкции Евросоюза и Америки. Например, чисто умозрительно Евросоюз может реализовать санкции — например, он мог бы штрафовать или даже задерживать российские корабли, которые заходят в порты ЕС, например, в Неаполь или в Барселону по пути из Новороссийска , который остается главным торговым портом России на Черном море. Одновременно он мог бы штрафовать корабли под чужими флагами, которые, к примеру, заходили в Новороссийск, а затем вернулись в порты Евросоюза. Но практически это вряд ли возможно при нынешнем раскладе сил внутри ЕС.

Дело в том, что санкции против Новороссийского торгового порта нанесут существенный удар и по экономике Запада. Через Новороссийск, в частности, экспортируется нефть и нефтепродукты в страны ЕС. Западная Европа так же является потребителем российского зерна, а львиная доля экспортных поставок российской пшеницы тоже идет через Новороссийск.

Венгрия, Словакия. Введение новых санкций против России, по крайней мере, со стороны Евросоюза маловероятно и по политическим причинам, — против выступят Италия Австрия , а также, скорее всего, Чехия