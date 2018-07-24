Между Россией и Западом: Как будут дербанить Украину-неньку

Тут нет определенного сценария, одни предположения, которых сейчас в отношении возможного разделения Украины более чем предостаточно. Тема, как говорится, «висит в воздухе» и она особо обсуждаема — антагонизм на Украине вышел на тот пик, когда требуется либо принятие конкретного решения для сохранения единой страны, ее единства, либо разделения сфер влияния — что-то Западу, что-то Востоку. Официальный Киев стоит горой за «незалежность», при этом президент Порошенко активно пытается притянуть на свою сторону иностранную поддержку и разместить для сохранения статуса американские военные базы. Сами украинцы от безнадеги внутри страны больше мечтают о заработках в соседних странах и готовы «присоединиться» к любой из них для получения хоть какого-то статуса. Соседи это видят и готовы принять в свое лоно не только граждан, но и часть их территорий.

Венгрией, Словакией, Румынией и Смотрим карту. Западные границы Украины соприкасаются с Польшей Молдавией , частично с Белоруссией . Давняя мечта поляков — вернуть себе Львов , а заодно территорию бывшей Галиции (Галичина) — обширная территория на землях нынешней Львовской, Ивано-франковской и Тернопольской областях. Бухарест мечтает вернуть Северную Буковину и Южную Бессарабию. Будапешт откровенно заявил о претензиях на Закарпатье, где проживает достаточно большое количество этнических венгров. Минск пока молчит, но белорусы при случае не прочь «поживиться» Черниговом

Харьков, Полтава, Сумы, Восток для Украины — дело тонкое. Там Россия . Как в песне: «Украина — ненька, матушка — Россия», все сплетено воедино, и даже местный язык, так называемый «суржик», понятен по обе стороны появившейся 27 лет назад границы. Теоретически под «протекторат» Москвы могли бы войти все восточные и юго-восточные области Украины — Николаев, Одесса, Днепропетровск Запорожье , не говоря уже о Донецке Луганске , которые уже сейчас по своему статусу ближе к России, чем к Украине.

В «сухом остатке» самой Украине может остаться ее центральная часть — с Киевом, Черкассами Житомиром , Хмельницким, Винницей, Кировоградом . Украина, как ни странно, сама создает все условия, чтобы ее таким образом переформатировали.

Что по большому, гамбургскому, счету получила за эти годы Украина? Национальный флаг «жовто-блокитный», валюту-гривну и возможность свободно вывешивать портреты Бандеры, Петлюры и символику националистических ОУН-УПА*. Все остальные достижения ушли в банальный минус. И уж точно без сарказма нельзя не вспомнить слова первого после 1991 года украинского президента Леонида Кравчука , обещавшего своим согражданам, что в ближайшее время «незалежная станет как Франция ». Как это красиво и заманчиво звучало! Уже Киев виделся Парижем, Одесса — Ниццей , Запорожье — промышленным Лионом, Чернигов — Бургундией, Донбасс — Руром, Крым — едва ли не Лазурным побережьем. Что-то пошло не так…

Впрочем, украинские политики, как действующие, так и отставные, на всю провальную политику, заведшие процветающую страну в тупик, имеют свои отговорки и, естественно, противодействие той «темной силы», которая помешала национальному обогащению и лишила каждого рядового украинца законных килограмм сала, галушек с пампушками, хлеба, угля и пр. национального достояния. Естественно, это Россия, которая все эти годы только и делает, что мешает процветанию Украины. При этом, украинцы, словами того же экс-президента Кравчука (4% в оценке эффективности самими местными жителями), считают, что именно Украина развалила «империю СССР» в 1991 году.

Впрочем, подобные высказывания украинских политиков, отдающих дань новоявленной моде грозить из-за угла России, прикрываясь при этом своими мифическими союзниками, никого уже в состояние аффекта не вводят. Слышали мы и более агрессивные фразы. Как от политиков, так и те, которые, например, официально рекомендованы Украинским институтом национальной памяти (УИНП) для озвучивания в украинских СМИ. Вот лишь некоторые из них. «Провозглашение независимости Украины 1991 года сыграло решающую роль в распаде СССР и окончательной ликвидации коммунистической тоталитарной империи». «Сегодня независимость Украины является главным препятствием для российского империализма и обеспечением свободного развития государств и народов Европы». «Стремление к свободе — определяющая ценность украинцев, дарившая вдохновение и силы оставаться собой во времена безгосударственности. Высшее проявление свободы — обретение независимости для создания собственного будущего».

Все это — исключительно для оправдания провальной во всех смыслах политической и экономической политики украинского государства — от Кравчука до Порошенко, которой за минувшие годы похвастать особо нечем. Давайте оперировать фактами, а не эмоциями. После развала СССР в 1991 году Украина получила богатое наследство, которое не имело ни одно государство в мире за всю историю существования человеческой цивилизации. Высокотехнологическая промышленность, развитый ВПК, энергетика, флот, порты на Черном море, аэродромы, железные и автомобильные дороги, новейшая медицина и наука. Что не маловажно — отсутствие внешних долгов (их на себя взяла Россия), гарантированный сбыт всей продукции, в том числе и сельскохозяйственной.

«Украинский пирог», тем не менее, представляется весьма лакомым для многих стран. У Венгрии, Польши, Румынии — это территориальные претензии. Американцам интересно базирование на черноморском побережье. России важен буфер на своих западных границах.

Договорились ли Путин и Трамп в Хельсинки как «раздербанить» Украину? Можно только догадываться, возможно, что некий договор, сродни «пакта Молотова-Риббентропа» ими был подписан и судьба будущей Украины уже предрешена. Осталось только поделить.