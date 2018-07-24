За выкрик «Слава Украине» участнику АТО сломали челюсть

За излишне громкий выкрик «Слава Украине » ему сломали челюсть представители националистической организации «Национальный корпус» во главе с лидером регионального отделения Дмитрием Кухарчуком . Кроме того, националисты избили и супружескую пару, ставшую свидетелем произошедшего.

"Для них нет ничего святого, — написал потерпевший в своем аккаунте в соцсетях. — И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить".