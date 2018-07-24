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За выкрик «Слава Украине» участнику АТО сломали челюсть
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За выкрик «Слава Украине» участнику АТО сломали челюсть 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В украинских Черкассах произошел инцидент с участником т.н. «антитеррористической операции в Донбассе», передает РИА Новости.
За излишне громкий выкрик «Слава Украине» ему сломали челюсть представители националистической организации «Национальный корпус» во главе с лидером регионального отделения Дмитрием Кухарчуком. Кроме того, националисты избили и супружескую пару, ставшую свидетелем произошедшего.
"Для них нет ничего святого, — написал потерпевший в своем аккаунте в соцсетях. — И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить".
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