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За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
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Участнику боев в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» 

РИА Новости 33 минуты назад
В Черкассах участнику военной операции в Донбассе сломали челюсть за выкрик "Слава Украине". Об этом сообщил очевидец инцидента Виталий Мельниченко на своей странице в Facebook.
По словам Мельниченко, его товарища "едва не убил" лидер "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрий Кухарчук вместе со своей "бандой".
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В комментарии местным СМИ очевидец рассказал об обстоятельствах инцидента. Он, пострадавший и еще один его товарищ с женой отдыхали в одном из развлекательных заведений города. Узнав о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, товарищ Мельниченко выкрикнул "Слава Украине".
Одному из представителей "Национального корпуса" этот возглас показался "слишком громким", и между ними завязалась драка. Националисты сломали участнику боев в Донбассе челюсть, а также избили семейную пару, находившуюся в заведении вместе с пострадавшим.
"Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить", — подчеркнул Мельниченко.
Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.
"Национальный корпус" — националистическая партия, созданная на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело.
"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы это приветствие обрело на Украине популярность, нередко к нему прибегают в современной политике.
*Организация запрещена в России.
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