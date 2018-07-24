За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть

Участнику боев в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине»

Черкассах участнику военной операции в Донбассе сломали челюсть за выкрик "Слава Украине ". Об этом сообщил очевидец инцидента Виталий Мельниченко на своей странице в Facebook.

По словам Мельниченко, его товарища "едва не убил" лидер "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрий Кухарчук вместе со своей "бандой".

В комментарии местным СМИ очевидец рассказал об обстоятельствах инцидента. Он, пострадавший и еще один его товарищ с женой отдыхали в одном из развлекательных заведений города. Узнав о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, товарищ Мельниченко выкрикнул "Слава Украине".

Одному из представителей "Национального корпуса" этот возглас показался "слишком громким", и между ними завязалась драка. Националисты сломали участнику боев в Донбассе челюсть, а также избили семейную пару, находившуюся в заведении вместе с пострадавшим.

"Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить", — подчеркнул Мельниченко.

"Национальный корпус" — националистическая партия, созданная на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы это приветствие обрело на Украине популярность, нередко к нему прибегают в современной политике.

*Организация запрещена в России.